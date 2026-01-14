¥¢¥á¥ê¥«·³¡ÈÁ´¤¯»È¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Ë¤¡É¤ò¤¤¤è¤¤¤è¥Æ¥¹¥È¤Ø À¤³¦¤Ç¤ÏÎ®¹Ô¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊ¼´ï ÆüËÜ¤Ç¤âºÇ¶áÆ³Æþ
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎËÉ±Ò´ë¶È¥¨¥ë¥Ó¥Ã¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ë¥Ó¥Ã¥È¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡¢¡Ö¥·¥°¥ÞNG¡×155mm¼«Áö¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¤Î»îºîµ¡¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¯¼Í¤·¤Æ¤¹¤°°ÜÆ°¡Û¡Ö¥·¥°¥ÞNG¡×155mm¼«Áö¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¤ÎË¤·â¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¥·¥°¥ÞNG¤Ï¡¢155mm¡¿52¸ý·Â¤Î¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¤òÅëºÜ¤¹¤ëÁõÎØ¼°¼«ÁöË¤¤Ç¡¢¼ÖÂÎ¤Ë¤ÏÊÆ¥ª¥·¥å¥³¥·¥å¼ÒÀ½¤Î10¡ß10¥·¥ã¡¼¥·¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¤Ç¤¹¡£À½Â¤¤Ï¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹¥È¥ó¤Î¹©¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¡¢ÁõÎØ¼°¤Î¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¤ò±¿ÍÑ¤»¤º¡¢ÍúÂÓ¼°¼«ÁöË¤¤äÄÌ¾ï¤Î¸£°ú¼°¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¤ò²ÐÎÏ»Ù±ç¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯3·î¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢Ë¤·â¸å¤ËÂ¨ºÂ¤ËÎ¥Ã¦²ÄÇ½¤ÊÁõÎØ¼°¼«Áö¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÏÁõÎØ¼°¤Î¼«Æ°¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥°¥ÞNG¤Ï¤½¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëK9¼«ÁöË¤¤ÎÁõÎØ¼°¼ÖÎ¾¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥«¥¨¥µ¥ë Mk.II¡×¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¡Ö¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¤â¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥°¥ÞNG¤Ï¡¢Áà½Ä»Î¡¢»Ø´ø´±¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤ï¤º¤«3Ì¾¤Î¾è°÷¤Ç±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Áõ¹Ã¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Ó¥óÆâ¤«¤éË¤¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾è°÷¤¬Å¨¤Î¹¶·â¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï¢¼ÍÂ®ÅÙ¤ÏºÇÂç¤Ç1Ê¬´Ö¤Ë8È¯¤ËÃ£¤·¡¢¼Í·â¸å¤¹¤°¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡Ö¥·¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥¯¡¼¥È¡×Ç½ÎÏ¤ò1Ê¬°ÊÆâ¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¿Íµ¡¤äÂÐË¤Ê¼¹¶·â¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤ÎÀï¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤À¸Â¸À¤ò¸Ø¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡Ö¹ñÆâÀ½ÉôÉÊ¤Î³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¤¿È¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉôÉÊ¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¤¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÆ¹ñ»º¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¨¥ë¥Ó¥Ã¥È¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÊý¼°¤¬ºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤ÎÈ¯É½¤Ï2026Ç¯2·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¸õÊä¼ÖÎ¾¤¬¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢19¼°ÁõÎØ¼«Áö155mm¤ê¤å¤¦ÃÆË¤¤ò2023Ç¯8·î¤Ë¼ÂÆ¯ÉôÂâ¤Ø¤ÎÇÛÈ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£