¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇBTS¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤È¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡×¤ò±éÁÕ
¼óÁê´±Å¡¤Ï14Æü¡¢ÆàÎÉ¤Ç¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤È´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ó¤ÀºÝ¤ÎÆ°²è¤òYouTube¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ï¡¢¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤ò½ª¤¨¤¿13ÆüÍ¼¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¥É¥é¥à¤ò±éÁÕ¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBTS¤Î¡ÖDynamite¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×HUNTR¡¿X¡Ê¥Ï¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¡ÖGolden¡×¤Î2¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢±éÁÕ¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡ÖÂçÅýÎÎ¡¢10Ê¬¡¢5Ê¬¤Ç¥É¥é¥àÃ¡¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¡ÖºòÇ¯APEC¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¤¬Ì´¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¡£ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥à±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê²èÁü¤Ï¼óÁê´±Å¡¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë