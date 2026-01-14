¡Ú´ÚÎ®¡ÛLE SSERAFIM¤ÎSAKURA¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÄÌÈÎ²ñ¼Ò¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼·ÀÌó
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¡¡¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬¡¢K¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÂç¼êÄÌ¿®ÈÎÇä²ñ¼ÒFELISSIMO¡Ê¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡Ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
Æ±¼Ò¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¡¼¥É¥¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCouturier¡Ê¥¯¥Á¥å¥ê¥¨¡Ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥¯¥Á¥å¥ê¥¨¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÊÔ¤ßÊª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKURA MIYAWAKI¡ßCouturier¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬³°Éô¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢SAKURA¤¬½é¤á¤Æ¡£
FELISSIMO¤ÏÁÏÎ©60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë´ë¶È¤Ç¡ÖSAKURA¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÔ¤ßÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤´Ø¿´¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£SAKURA¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ¤ßÊª¤òÆü¾ï¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È´¤Æ¤¤ÎÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
SAKURA¤Ï¡ÖSAKURA MIYAWAKI¡ßCouturier¡×¤Î¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜÀ½ÉÊ¤ò´ë²è¤·¡¢²áÄø¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÊÔ¤ßÊª¤Ë½é¤á¤ÆÀÜ¤·¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤¿º¤Æñ¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤Î°Õ¸«¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ÊÔ¤ßÊª¥¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£