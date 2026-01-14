42ºÐ¤Ç»ö¼Â¾å¤Î¡ÈÁá´üÊÄ·Ð¡É¡ÄÂè2»Ò¤òË¾¤à¡Ø¥¥àÈë½ñ¡Ù½÷Í¥¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â
¥Æ¥¹¥é¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO¤â·üÇ°¤ò¼¨¤¹¤Û¤É¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿¼¹ï¤Ê´Ú¹ñ¡£
¼«¤é»Ò¤É¤â¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¸½Âå¤À¤¬¡¢»º¤ß¤¿¤¯¤Æ¤â»º¤á¤Ê¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿ÍÌÜÍß¤·¤¤¤±¤É¡È¥ì¥¹¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥é
¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿½÷Í¥¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥é¡Ê42¡Ë¤â¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Âè1»Ò¤ò¼ø¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÇ¥¿±³ÎÎ¨0.01¡ó¡×¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤Ê¿ôÃÍ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥é¤Ï¡¢42ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢Âè2»Ò¤òË¾¤ó¤ÇºÆ¤ÓÉÔÇ¥¼£ÎÅÀìÌç¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÁá´üÊÄ·Ð¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¿ÇÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥é¤Ï1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÂè2»Ò¤òË¾¤àÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ó¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤¬¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï°ì¿ÍÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤»þ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èá¤·¤¤»þ¤ä¤Ä¤é¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Ä¹ÃË¤ò¼ø¤«¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤â·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥é¤Ï¡Ö2022Ç¯¤«¤éÇ¥¿±¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤é¿ôÃÍ¤¬0.15¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÇ¥¿±³ÎÎ¨¤Ï0.01¡ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö1Ç¯´Ö¤Ç4²óÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¶ËÄãÍñÁãÍ½È÷Ç½¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¦¥¤¥ó¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²óÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã´Åö°å¤Ï¡Ö»ÒµÜÆâËì¤¬¤«¤Ê¤êÇö¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÍñË¦¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂè1»Ò¤Î»þ¤â½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¿ôÃÍ¤¬Äã¤¯¡¢FSH¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÍñÁãµ¡Ç½¤¬Á°²ó¤è¤ê¤µ¤é¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï0.15¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ìÌ¤Ëþ¤Î¿ôÃÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Áá´üÊÄ·Ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÆÀ¤ë¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°å»Õ¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥óºÞ¤ÎÉþÍÑ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ç¤¢¤ëPRP¼£ÎÅ¡ÊÂ¿·ì¾®ÈÄ·ìÞùÎÅË¡¡Ë¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£ÊÄ·Ð¤Î´íµ¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤ä¿´·ì´É·Ï¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¤À¡£
Ç¥¿±¤É¤³¤í¤«¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥é¡£º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡þ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥é ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1983Ç¯10·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£³ø»³½Ð¿È¡£2003Ç¯¤ËSBS¤Î10´ü¸ø³«ºÎÍÑ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê05¡Ë¡¢¡Ø¥é¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê12¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥à¡¢¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤¡ÁÎø¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾!¡Á¡Ù¡Ê17¡Ë¡¢¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¡Ê18¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¨¥Ê-ÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤ÎÀ¸Â¸¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê20¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï10Ç¯¸òºÝ¤·¤¿ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥è¥ó¥´¥ó¤ÎÂ©»Ò¤Ç¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¤ÎÄï¥¥à¡¦¥è¥ó¥Õ¥ó¤È2022Ç¯11·î6Æü¤Ë·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯11·î¤Ë¿Í¹©¼øÀº¤Ë¤è¤ëÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£2024Ç¯5·î23Æü¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£