¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤ÐÊÆÌ¾ÌçÂç³Ø¤ËÆþ¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¼Â¸½¤·¤¿¡ÈºâÈ¶²È¤Î¤ª¾îÍÍ¡ÉK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ËÉü³Ø
ÃË½÷¥°¥ë¡¼¥×ALLDAY PROJECT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ºâÈ¶²È¤Î·ì±ï¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¡¼¤¬ÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
1·î14Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êTHEBLACKLABEL¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¡¼¤Ïº£·î¤«¤é¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Î½Õ³Ø´ü¤ËÉü³Ø¤·¡¢³Ø´ü¤¬½ªÎ»¤¹¤ë5·î¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¸½ÃÏ¤ËÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¶È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉÛ1Ëç¡Ä?!¡×¥¢¥Ë¡¼¡¢´í¸±¤Ê¡ÈÂçÃÀ¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¡É
¥¢¥Ë¡¼¤Ï¡¢ºâÈ¶¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥ÒÁí³ç²ñÄ¹¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥®¥ç¥ó²ñÄ¹¤ÎÄ¹½÷¤À¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤¿¤á³Ø¶È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤Î·ë²Ì¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ª·»¤µ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¥¢¥¤¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥¢¥á¥ê¥«ËÌÅìÉô¤Ë¤¢¤ë8¤Ä¤ÎÌ¾Ìç»äÎ©Âç³Ø¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¥¢¥¤¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÇÈþ½Ñ»Ë³Ø¤ª¤è¤Ó»ë³Ð·Ý½Ñ³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¡¼¤Ï¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢µÙ²Ë¤Î»þ´ü¤À¤±´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ²ñ¼Ò¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²ÝÂê¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ³Ø¶È¤È³èÆ°¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¿¡£
µÙ³Ø¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÎý½¬À¸À¸³è¤ò·Ð¤¿¥¢¥Ë¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤ËALLDAY PROJECT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï1st EP¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØALLDAY PROJECT¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à³èÆ°½ªÎ»¸å¤Î¶õÇò´ü´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ì»þÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¶È¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥Ë¡¼¤¬ALLDAY PROJECT¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò´°Á´¤ËÃæÃÇ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éü³Ø¸å¤â¡¢³¤³°¤Ê¤É¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¿Ê¹Ô¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡þ¥¢¥Ë¡¼¡ÊANNIE¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥à¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¡£´Ú¹ñ¤ÎºâÈ¶½øÎó11°Ì¡Ê2025Ç¯¸½ºß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥ÒÁí³ç²ñÄ¹¤ÎÂ¹¤Ç¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥®¥ç¥ó²ñÄ¹¤ÎÄ¹½÷¡£¾®³Ø¹»Â´¶È¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£2024Ç¯2·î¡¢THEBLACKLABEL¤ÎÎý½¬À¸¤é¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬½Ð²ó¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£2025Ç¯6·î23Æü¡¢5¿ÍÁÈ¤ÎÃË½÷º®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¡ÖALLDAY PROJECT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£