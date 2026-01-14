¡Ú¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡Û¿·¾¦ÉÊ ÌÔ½ëÂÐ±þ¡Ö¥ì¥ó¥¸¤ÇÎä¤¿¤¤¡×Îä¤ä¤·ÌÍ¡¢ÎäÅàÌîºÚ¤Ç¤Ï²áÇ®¾øµ¤À½Ë¡¤Î¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Ù¥¸¡×¥·¥ê¡¼¥º2ÉÊ
¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Ï1·î9Æü¡¢2026Ç¯½Õµ¨¿·¾¦ÉÊŽ¥¥ê¥Ë¥å¡¼¥ëÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢²ÈÄíÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ18ÉÊŽ¥¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ17ÉÊ(everyONe meal½ü¤¯)¤Î·×35ÉÊ¤ò3·î1Æü¡¢È¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±Æü³«¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤Ç²ÈÄíÍÑ¤Î¾¦ÉÊ³µÍ×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶Àî¸ãÏ¯¼¹¹ÔÌò°÷²ÈÄíÍÑ»ö¶ÈÉôÄ¹¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ú¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥æ¡¼¥¹¡Û
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ï¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï2022Ç¯ÅÙÈæÌó35%Áý¤Î850²¯±ß¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤â¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¡Ö»°¥ÄÀ±¥×¥ì¡¼¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¸Ä¿©ÌÍ¤òËèÇ¯È¯Çä¤·¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£½Õ¤Ï¸Ä¿©¤ÎÎä¤ä¤·ÌÍ3ÉÊ¤È¡Ö»°¥ÄÀ±¥×¥ì¡¼¥È¡×Ãæ²Ú1ÉÊ¤Î·×4ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Îä¤ä¤·ÌÍ¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¸¤ÇÎä¤¿¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼3ÉÊ¤ò¾¦ÉÊ²½¡£¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×(300g)¡¢¡ÖÀ¹²¬É÷ÎäÌÍ¡×(310g)¡¢¡ÖÎä¤ä¤·ÆÚ¤·¤ã¤Ö¤¦¤É¤ó¡×(320g)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤è¤ê²Æµ¨¤ËÎä¤ä¤·ÌÍ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÎä¤ä¤·ÌÍÄ´Íý¤Ç¤Ï¡¢è§¤Ç¤ëŽ¥Îä¤ä¤¹¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î½ë¤µ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ñºà¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¼ê´Ö¡¢Àö¤¤ÊªŽ¥¸åÊÒÉÕ¤±¤Î¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤È¡ÖÎÃ¤·¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÍ¤ò²ÃÇ®+É¹¤¬»Ä¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢ÎäÌÍŽ¥ÆÚ¤·¤ã¤Ö¤¦¤É¤ó¤Ç¤Ï¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÉ¹¤È¿å¤ÇÌÍ¤ò¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÃÇ®¹©Äø¤ÈÌÍ¤ò¤·¤á¤ë¹©Äø¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡£
¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¾¦ÉÊ¡Ö»°¥ÄÀ±¥×¥ì¡¼¥È¡×¤ÏÃæ²Ú¥·¥ê¡¼¥º¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£ºò½©È¯Çä¤·¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥ºÃæ²Ú2ÉÊ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÍÎÉ÷¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÈæ¤Ù¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¯¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÌýÎÔ·Ü&¾å³¤¾Æ¤¤½¤ÐÉ÷¡×(300g)¤òÄÉ²Ã¤·¡¢»Ô¾ì³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃæ²Ú3ÉÊŽ¥ÍÎÉ÷6ÉÊ¡¢·×9ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¿©Âî¤ª¤«¤º¡Û
¡Ö¥Á¡¼¥º¥á¥ó¥Á¤«¤Ä¡×(4¸Ä180g)¡¢¡Ö¹á¤Ð¤··Ü¤â¤âÆù¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤¡×(210g)¤Î2ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥º¥á¥ó¥Á¤«¤Ä¡×¤Ï¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»Ž¥¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¥Á¡¼¥º¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç¼ê·Ú¤ËÀìÌçÅ¹ÉÊ¼Á¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¹á¤Ð¤··Ü¤â¤âÆù¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥Á¥¥óÂÞ¤ª¤«¤º¾¦ÉÊ¤Î»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¾Æ¤Êª¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤òÂçÂÞ¾¦ÉÊ²½¡£Çò¤ß¤½¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«²ÈÀ½Ì£Á¹¤À¤ì¤Ë·Ü¤â¤âÆù¤òÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤ÆÀ¾µþ¾Æ¤É÷¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ú¤ªÊÛÅö¤ª¤«¤º¡Û
¤ªÊÛÅö»Ô¾ì¤Ï¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤Î·ÑÂ³¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥í¥Ê¤Ç¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤«¤éÊÛÅö»ý»²Î¨¤¬²óÉü·¹¸þ¤Ç¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Ä¶¤¨¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
º£½Õ¤Ï¤ªÊÛÅöÉÊ¤Ç»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤Æù¥«¥Ä¤Ç¡Ö¿·³ã¤¿¤ì¥«¥Ä¡×(5¸Ä105g)¡¢¿å»º¤Ç¡Ö¤¨¤Ó¤È3¼ïÌîºÚ¤Î¤«¤ÍÈ¤²¡×(4¸Ä100g)¤Î2ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¡¢»Ô¾ì³èÀ²½¤òÁÀ¤¦¡£¡Ú¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Û
º£½Õ¤Ïº£Àî¾Æ¤Ç¡ÖÎä¤¿¤¯¿©¤Ù¤ë¡×µ¨Àá¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼2ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Öº£Àî¾Æ(¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º ¥×¥ì¥ß¥¢¥à)¡×(4¸Ä252g)¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤È¥³¥é¥Ü¤Î¡Öº£Àî¾Æ ¥«¥ë¥Ô¥¹¡×(4¸Ä252g)¤òÈ¯Çä¡£Æ±¼Ò¤Îº£Àî¾Æ¤Ï¡¢³Æ¼ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÕ¸ù¤·¤ÆÇ¯¡¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Ï²¼´ü·¿¤Î¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Á³²òÅà¤Ç¡ÖÎä¤¿¤¯¿©¤Ù¤ë¡×Äó°Æ¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌÇ¯¾¦ÉÊ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£Àî¾Æ¡Ê¥«¥ë¥Ô¥¹¡Ë¡ÚÎäÅàÌîºÚ¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ÈÌ³ÍÑ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¡Ö²áÇ®¾øµ¤À½Ë¡¡×¤ò²ÈÄíÍÑ¤Ë²£Å¸³«¤·¡¢¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Ù¥¸¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¡×(400g)¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼&¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¡×(200g)¤Î2ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Ù¥¸ ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼&¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
²áÇ®¾øµ¤À½Ë¡¤È¤Ï¡¢¿å¾øµ¤¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤·¤¿100¡î°Ê¾å¤Îµ¤ÂÎ¤ÇÌîºÚ¤òµÞÂ®¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌîºÚ¤Î´ÅÌ£¤ä±ÉÍÜ²Á¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÀ½Ë¡¡£
¡ÒÎä¿©ÆüÊó2026Ç¯1·î14ÆüÉÕ¡Ó