¡Ú¥¾¥¤¥É¡Û¥àー¥Ó¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÖAZ-01 ¥Ö¥ìー¥É¥é¥¤¥¬ー¡×¤ÎºÆÈÎÊ¬¤¬Í½Ìó³«»Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊÊâ¹Ô¥®¥ß¥Ã¥¯¤ËLEDÅÀÅô¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¥Ï¥¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¸þ¤±¥Û¥Óー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖT-SPARK¡×¤Ï¡¢¥àー¥Ó¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÖAZ-01 ¥Ö¥ìー¥É¥é¥¤¥¬ー¡×¤ò7·î²¼½Ü¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï11,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¾¥¤¥É¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ø¥ê¥Ã¥¯¶¦ÏÂ¹ñ·³¤Î¥é¥¤¥ª¥ó·¿¥¾¥¤¥É¡Ö¥Ö¥ìー¥É¥é¥¤¥¬ー¡×¤òANNIVERSARY ZOIDS¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡1/72¥¹¥±ー¥ë¤ÎÁÈÎ©¥¥Ã¥È¤Ç¡¢ÅÅÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆ°Êª¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÊâ¹Ô¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤ä¶»Éô¤¬LED¤ÇÅÀÅô¤¹¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤ÇÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡¢¥¿¥Æ¥¬¥ß¤ÎE¥·ー¥ë¥É¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¡¢µÓÉô¤Î¥³¥ó¥×¥ê¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¥Õ¥ê¥¸¥§¥ì¥¤¥¿ー¡¢ÇØÃæ¤Î¥Öー¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤Î³Æ¥Ñー¥Ä¤ò¼êÆ°¤Ç²ÄÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥ìー¥¶ー¥Ö¥ìー¥É¤ÏÅ¸³«²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥ìー¥¶ー¥¬¥óÈ¯¼Í·ÁÂÖ»þ¤Ï´ðÉô¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î·àÃæ¤Î¼Í·â¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÅë¾è²ÄÇ½¤Ê1/72¤Î½éÂå¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ð¥ó¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Õ¥£ー¥Í¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°(ÌµÅÉÁõ)¡£
(C) £Ô£Ï£Í£Ù¡¡(C) ShoPro