º´Æ£ºÚÇµ²Ö¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î14Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¾ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¡×
ÍýÁÛ¤Î¼¾ÅÙ¤Ï40～60¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢14Æü¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç33¡ó¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Ç28¡ó¡¢º´²ì»Ô¤Ç30¡ó¤ÈÄã¤á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÅÅÅµ¤¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ã¼¾´ï¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¡×
³ÆÃÏ¤Ç¤è¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±À°ì¤Ä¤Ê¤¤¡¢²÷À²¤Î¶õ¤¬¹¤¬¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤Ï¤è¤¯´¥¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»±¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×
°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±«¶ñ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Öµ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ç12¡î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ç11¡î¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç13¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åß¤é¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤«´ÖÍ½Êó¡×
º£½µ¤ÏÀ²¤ì¤ÆÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÚÍËÆü¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÚÍËÆü°Ê¹ß¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊýÍè½µ¤Ï°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£