¡Ö¤ª¶â¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ä°ä»º1.2²¯±ß¡¦Ç¯¶â·î7Ëü±ß¡¢87ºÐË´Êì¤Î¶â¸Ë¤Ë°ä¤µ¤ì¤¿¡Ò¼ê½ñ¤¤Î°ä¸À¡Ó¤Ë4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤ÁûÁ³¡£¤½¤Î¸å¤ß¤Ä¤±¤¿¡ÒÄÉ¿¡Ó¤Ë¡È¼¡½÷¤À¤±¡É¤¬µã¤Êø¤ì¤¿ÍýÍ³
¡Ö°ä¸À½ñ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¸í²ò¤Ç¤¹¡£Ë¡Åª¤Ë´°àú¤Ê½ñÎà¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Îå«¤ò²õ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤ï¤±Êý¡×°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁÛ¤¤¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¶ÈÌ³¤òÀìÌç¤ËÀÁ¤±Éé¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ý¥¹ÂåÉ½¤Î¿¹ÂóºÈCFP¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁêÂ³¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ¥Ö¡¼¥à¤ÎÍî¤È¤··ê
ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ä¸À½ñ¤Ç¤¹¡£ ¶áÇ¯¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤ÏµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ø¾Ú¿ÍÏ¢¹ç²ñ¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ÎºîÀ®·ï¿ô¤ÏÎáÏÂ6Ç¯¤ËÌó12Ëü8,000·ï¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡Ì³¶É¤Ç¤Î¼«É®¾Ú½ñ°ä¸ÀÊÝ´ÉÀ©ÅÙ¤âÎß·×10Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö°ä¸À½ñ¤ò»Ä¤¹¡×¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤ä¾ï¼±¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁêÂ³¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦É®¼Ô¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤ÎÉáµÚ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤ëÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖË¡Åª¤Ë´°àú¤Ê°ä¸À½ñ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¨¤Æ·Á¼°¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ä¸À½ñ¡×¤¬¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿²ÈÂ²¤Î¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿¡¢¤¢¤ë°ì²È¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÎã¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁêÂ³¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢ÏÀÅÀ¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ®Íí¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÏÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¿ÏÀÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢°ìÉôµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤ÊÏ·¸å¤ò»Ù¤¨¤¿¡¢¼¡½÷¤Î¸¥¿È
83ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ØÀ¾¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÅìµþ¡¢Ê¡²¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Âçºå¤È³ÆÃÏ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í£°ìÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼¡½÷¤À¤±¤¬¡¢A¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤È²È·×¤ò°ì¿È¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÎÏ·¸å¤ÎÃì¤Ï¡¢·î³ÛÌó7Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û80Ëü±ß¶¯¡Ë¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¿´µö¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ë´¤É×¤¬°ä¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÄÂÎÁ¼ýÆþ¤¬Ëè·î20Ëü¡Á25Ëü±ß¤Û¤ÉÆþ¤ê¡¢¤³¤ì¤¬A¤µ¤ó¤Î²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö°ÂÄê¡×¤Ï¡¢¼¡½÷¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÅØÎÏ¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Ï·µà²½¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½¤Á¶ÂÐ±þ¤«¤éÆþµï¼Ô´ÉÍý¤Î»¨Ì³¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËèÇ¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Þ¤Ç¡£¼¡½÷¤ÏÊì¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤¬ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¿Ê¤à¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤éÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµ½þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Î»ñ»º¤Ï¡¢¼«Âð¡Ê4,000Ëü±ß¡Ë¤È¥¢¥Ñ¡¼¥È¡Ê5,000Ëü±ß¡Ë¡¢ÍÂÃù¶â¤Î3,000Ëü±ß¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁí³ÛÌó1²¯2,000Ëü±ß¡£ ¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤È¤¡¢±óÊý¤Î·»»Ð¤ÈÙæ¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢³§¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×ÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë¼¡½÷¤ËÂÐ¤·¡¢¹ë²÷¤ÊA¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¶â¸Ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡ª¡×¤½¤ÎÀª¤¤Ç¤¤»¤ÊÊª¸À¤¤¤Ë¡¢¼¡½÷¤Ï°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤Î»à¸å¤ò¿¼¤¯Á§º÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ¶à¿µ¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÄÉµÚ¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¸Ë¤«¤é¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¢°ì¸«¡ÖÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×°ä¸À½ñ
A¤µ¤ó¤¬87ºÐ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¿ÆÂ²¤¬Â·¤Ã¤Æ¶â¸Ë¤ò¶²¤ë¶²¤ë³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«É®¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿ÉõÅû¡£³«Éõ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡ÖÛ£Ëæ¤Ê¡×Ê¸¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Âð¤Ï¼¡½÷°Ê³°¤Î3¿Í¤Ç¤ï¤±¤Ê¤µ¤¤¡×
¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¼¡½÷¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×
¡Ö»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï4¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ï¤±¤Ê¤µ¤¤¡×
¤³¤Î°ä¸À½ñ¤À¤±¤Ç¤ÏÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼«Âð¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤¬¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»Ø¤¹¤Î¤«ÆÃÄê¤Ç¤¤º¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤«¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤«¤âÉÔÌÀÎÆ¡£ÅÐµ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ÊÍ×·ï¤¬¶Ë¤á¤ÆÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¡©¡¡¤³¤ì¤ò¤ß¤Æ¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅ¥¾Â²½¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡×¼¡½÷¤¬À¸Á°Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÉÔ°Â¤ÏÅªÃæ¤·¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ë°Å±À¤¬¤¿¤Á¤³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Î¡Ö¼ö¤¤¡×¤È¡Ö°¦¡×¤¬Ê¤¤·¤¿·ë²Ì
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÉõÅû¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìËç¤ÎÊØäµ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºâ»º¤Î¤ï¤±Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£
É×¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢6¿Í¤Ç¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Î³Ú¤·¤¤µ²±¡¢¤½¤·¤Æ±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ê¸Ëö¤Ëµ¤µ¤ì¤¿°ìÊ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª±¢¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡°ä¸À¤â½ñ¤¤¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¤Ç¤â¤Í¡¢»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï»ä¤¬»È¤¤ÀÚ¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤«¤é¡¢¤ª¶â¤¬»Ä¤é¤º¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤´¤á¤ó¡ª¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¼¡½÷¤òÂº½Å¤·¤Æºâ»º¤ï¤±¤·¤Æ¤è¡£¡Ä¡Ä·ö²Þ¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë²½¤±¤Æ½Ð¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Í¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¡ª¡×
¤³¤Î¡ÖA¤µ¤óÀá¡×Á´³«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï°ìµ¤¤ËÍÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£·»»Ð¤¿¤Á¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤È¡¢¤½¤ì¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¡¢·î20Ëü±ß¤ÎÄÂÎÁ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¼¡½÷¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç°ìÈÖ¾å¤ÎÄ¹ÃË¤¬¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¼¡½÷¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ç°¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂº½Å¤·¤è¤¦¡×ÄïËå¤â¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢¼¡½÷¤Ï»×¤ï¤ºµã¤Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Åª¤ÊÉÔÈ÷¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÊì¤Î»×¤¤¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¼¡½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹×¸¥¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë·Á¤ÇÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
·Á¼°¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Ä¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ò°ä¤¹¤³¤È¤¬²¦Æ»¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£A¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ÈÈà½÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¡Ö¤Þ¤°¤ì¡×¤Ê¤À¤±¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë¡Åª¤Ë´°àú¤Ê¤À¤±¤Î°ä¸À½ñ¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÌµµ¡¼Á¤Ê»öÌ³½ñÎà¡×¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ËÂ¿¤¯°ä¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×ÍýÍ³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¿ô»ú¤À¤±¤Î»ØÄê¡×¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÀ¸¤à¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÂÐºö¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Öºâ»º¤ÎÀ°Íý¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î»ÅÉñ¤¤Êý¡×¤òÅÁ¤¨¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£Ë¡ÅªÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿°ä¸À½ñ¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÊâ¡ÖÉÕ¸À»ö¹à¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¡×¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²½¤±¤Æ½Ð¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ä´¶¼Õ¤ò¸ò¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºâ»º¤ï¤±¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡·Á¼°¤òÀ°¤¨¤ëÏ«ÎÏ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤ò°ä¤¹¤³¤È¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ ÂóºÈ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ý¥¹ ·Ò¤°ÁêÂ³¥µ¥í¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò