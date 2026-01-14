Âçµ¬ÌÏ»³ÎÓ²ÐºÒ¤òÁÛÄê¤··±Îý¡¡»ÖËà»Ô¤Ç½é¼Â»Ü
¶áÇ¯¡¢³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢13Æü¤Ë»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤Ç»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ÖËà»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤¬½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾ÃËÉÂâ°÷Ìó30¿Í¤¬»²²Ã¡£
·±Îý¤Ï¡¢»³ÎÓ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò¾å¶õ¤«¤é³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Û¡¼¥¹¤äÊü¿å¥Ý¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¾Ã²Ð¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡ºà¤ò»³Æ»¤Ç±¿ÈÂ¤¹¤ë¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¹âÆ½»³¼þÊÕ¤ÏÆ»Éý¤¬¶¹¤¯¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬¿ÊÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢°Ï©¤Ç¤Î±¿ÈÂ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤Ï¥Û¡¼¥¹¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é»³¤òÅÐ¤ê¡¢»³ÄºÉÕ¶á¤Ç²Ð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏÅÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊü¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£