¼è°ú²ñ¼Ò¼Ò°÷Ì¾¾è¤ê¡Ö°Ü¹Ô¤·¤Æ¡×¡¡°Å¹æ»ñ»ºÌó3200Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë
»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ìó3200Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È9Æü¡¢ÄÅ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥Õ¥¯¥À¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤ò°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡ÈSAFEPAL¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌó3200Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÁ÷¿®¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£