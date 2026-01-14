Gentle Forest Jazz Band¡¢Åìµþ¡õÂçºå¤Ç¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー³«ºÅ¡¡ÍÙ¤ì¤ë¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥º¤òÅ¸³«
¡¡Gentle Forest Jazz Band¤¬¡¢4·î6Æü¤ËÅìµþ¡¢Æ±·î14Æü¤ËÂçºå¤Ë¤Æ¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§RHYMESTER¤¬¥¸¥ã¥º¤ÎÅÂÆ²¤ÇÌ¥¤»¤¿¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æー¥¸¡É¡¡8¿ÍÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¡¡Gentle Forest Jazz Band¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËºßÆü¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ëµ×ÊÝÅÄ¡ÊTb¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢18¿Í¤Î³Ú´ïÂâ¤È3¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¤«¤é¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¡£ÍÙ¤ì¤ë¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥º¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î20Æü¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢Æ±·î27Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë