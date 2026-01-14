¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¤Îµ¿¤¤¤Ç55ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¥«¥Í¤òÅð¤à¡Ê»³·Á¡¦Ä¹°æ»Ô¡Ë
µîÇ¯2·î¡¢»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï14Æü¡¢ÊÆÂô»Ô¤Î55ºÐ¤ÎÃË¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÂô»ÔÅìÂçÄÌ3ÃúÌÜ¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢µîÇ¯2·î28Æü¤Î¸á¸å7»þ55Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹°æ»ÔÅìÄ®¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢Ää¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¸½¶â2Ëü5000±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢ÃË¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤È¤«¤ï¤ê14Æü¸áÁ°7»þ19Ê¬¤ËÃË¤Î¼«Âð¤¬¤¢¤ëÊÆÂô»ÔÆâ¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤äÍ¾ºá¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£