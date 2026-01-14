¹â»Ô¼óÁê¤Î¶ËÈëÎ¢¤Î²ò»¶ÀïÎ¬¡¡»ö¸åÊó¹ð¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº»á¡¢ÉÔËþ¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ì¡×
¡¡½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡£»öÁ°¤ËÆâ¿´¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤ÏºÇÂ¦¶á¤ÎÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¿µ½ÅÏÀ¤òÉõ¤¸¤ë¤Ù¤¯¡¢¶ËÈëÎ¢¤Ë2¿Í¤Ç²ò»¶ÀïÎ¬¤òÎý¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Öº¬²ó¤·¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ïº®Íð¤¬¹¤¬¤ë¤¬¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ð¤è¤¤¡×¡ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¼óÁê¤Î¡ÈÆÈÃÇÀì¹Ô¡É¤ÏµóÅÞ°ìÃ×¤È¤ÏÄø±ó¤¤¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤â¤í¤µ¤òÏªÄè¡£½°±¡Áª¸å¤Ë²Ð¼ï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡13Æü¸á¸å¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¼óÁê¡£Æ±¤¸º¢¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¤ÏÌÚ¸¶»á¤¬ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤ÈÉ¨¤òµÍ¤á¤ÆÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÁê¤Ï9Æü¸á¸å¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¡¢´±Å¡Æâ¤ÇÌÚ¸¶»á¤È²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¼çÀïÏÀ¼Ô¡£ºòÇ¯¡¢¼«Ì±¤¬¶ËÈë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç260µÄÀÊ¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢·èÃÇ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÁªµó¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÎëÌÚ»á¤ä¼óÁê¤È´Ø·¸¤¬¶á¤¤ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¡¢À¯¸¢¤Î¸å¤í½â¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ë¤â»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ï10Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼óÁê¤«¤é»ö¸åÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ËãÀ¸»á¤ÏÉÔËþ¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤µ¤º¡¢¡ÖÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡×¤òÈ´¤¯¤È·èÃÇ¤·¤¿¼óÁê¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤´¤í¡¢¼óÁê¤ÏÂ¦¶á¤äÅÞ´´Éô¤Ë¡Ö¤â¤·Ç¯ÌÀ¤±¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦»×¤¦¡×¤È¿Ò¤Í¡¢È¿±þ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£Á°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢2026Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤äÀ¯ºö¼Â¸½¤Ê¤É¡ÖÀ®²Ì¤òÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¸å¡×¤ò¿ä¤¹È¿ÂÐÇÉ¤â¤¤¤¿¡£¡ÖÂçµÁ¡×¤òÌä¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¿ÂÐÇÉ¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢°ìµ¤ÒêÀ®¡Ê¤«¤»¤¤¡Ë¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡¡¾ðÊó¶¦Í¤òºÇÄã¸Â¤Ë¹Ê¤ë¼êË¡¤Ï¡¢¼óÁê¤¬À¯¼£¤Î»Õ¤È¶Ä¤°°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ãø¤Ç¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤ÇÁíÌ³Áê¤òÌ³¤á¤¿14Ç¯¡¢°ÂÇÜ»á¤Ë²ò»¶¤ÎÍÌµ¤ò¤¿¤À¤·¤Æ¤±¤à¤Ë´¬¤«¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡ÖÈæ³ÓÅª¿Æ¤·¤¤À¯¼£²È¤Ë¤â²ò»¶¤ÎÏÃ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Æ¤ÐÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤¤¡×¡£¼óÁêÂ¦¤Ï¤½¤¦¤â¤¯¤í¤à¡£Áªµó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÅÞÆâµá¿´ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡Ý¡£¤³¤³¤â¡¢°ÂÇÜ»á¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¼óÁê¤¬²ò»¶¸¡Æ¤¡×¤È¤ÎÊóÆ»¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¼óÁê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡Ö27Ç¯²ò»¶¡×¤Î»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á¤â¡ÖÍ½»»À®Î©¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áªµó½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ·øµÄ°÷¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÌîÅÞ¤Ø¤Î´ñ½±¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤à¤Á¤ã¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡À¯¸¢È¯Â¸å¤«¤é´±Å¡¼çÆ³¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¼óÁê¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤â¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤ò·Ú»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹â¤¤Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Î²¼¡¢²¿¤È¤«¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¼ÂÁü¤À¡£
¡¡À¯¸¢¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï13Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñ²ñËÁÆ¬²ò»¶¤ò¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£µ¿Ìä¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿26Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ®Æ°Åª¤À¡×¤È¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤ëÅÅ·â²ò»¶¡£¼«Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÅìµþ»Ù¼Ò¼èºàÈÉ¡Ë