9Æü¡¢¾å±Û»Ô¤Î¼«Âð¼Ö¸ËÁ°¤ÎÉßÃÏ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­(76)¤¬È¯¸«¤µ¤ìÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢²°º¬¤ÎÀã¤ª¤í¤·Ãæ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¾å±Û»ÔÃæ¶¿¶èÊÒ³­¤Î¼«Âð¼Ö¸ËÁ°¤ÎÉßÃÏ¤Ç½»¿Í¤ÎÃËÀ­(76)¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²ÈÂ²¤¬È¯¸«¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¶á½ê¤ÎÃËÀ­¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¸ËÁ°¤Ë¤Ç¤­¤¿¾®¤µ¤ÊÀã»³¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢Àã²¼¤í¤·Ãæ¤ËÌó5m¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¼Ö¸Ë¤Î²°º¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤ÏÈ¯¸«»þ¡¢°Õ¼±¤È¸ÆµÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¾å±Û»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÍÆÂÎ¤¬°­²½¤·¡¢12Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¤ËÆ¬Éô³°½ý¤Ë¤è¤ëÇÙ¿å¼ð¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£