¡Öº£ÅÙ¤³¤½±§Ãè¤Ø¡×Ì±´Ö¥í¥±¥Ã¥È¡È¥«¥¤¥í¥¹¡É¤ÎÌÏ·¿¤ò¹â¹»À¸¤¬À½ºî¤·´óÂ£¡¡Íè·î£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Ä©Àï¤ò±þ±ç¡¡ÏÂ²Î»³¡¦¶úËÜÄ®¤ÎÇîÊª´Û¤ÇÅ¸¼¨
¡¡Íè·îÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê¤ÎÌ±´Ö¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×¤ÎÌÏ·¿¤ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬À½ºî¤·¡¢ÇîÊª´Û¤Ë´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤Î±§Ãè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÇîÊª´Û¤Ë£±£³Æü´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ±´Ö¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×¤ÎÌÏ·¿¤Ç¤¹¡£
¡¡À½ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¸©Î©ÏÂ²Î»³¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ç¡¢¹â¤µÌó£²¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µÌó£¶£°¥¥í¤Ç¡¢ËÜÊª¤Î£±£°Ê¬¤Î£±¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¡×¤¬³«È¯¤·¤¿¤³¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢²áµî¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â£²ÅÙ¼ºÇÔ¡££²·î£²£µÆü¡¢ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤ÎÈ¯¼Í¾ì¤«¤é£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Ä©Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤ÈÌÏ·¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë¡Öº£ÅÙ¤³¤½ÀäÂÐ¤Ë±§Ãè¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÏ·¿¤Ï£±£³Æü¤«¤é¡Ö±§Ãè¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Û¡¼¥ë£Ó£ï£ò£á¡Ý£Í£é£ò£õ¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£