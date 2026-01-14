ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¤¬¾×·â¹ðÇò¡¢°®¼ê²ñ¤Ç¼ê¤ò°®¤é¤ì¼êÅÏ¤µ¤ì¡Ö°ì±þ³Ú²°¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡Ä¤¦¤ï¡Á¤Ã¡ª¡×
ÌôÊª°ÍÂ¸¤«¤é¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ê69¡Ë¤¬13Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë°®¼ê²ñ¤Ç¼ê¤ò°®¤é¤ì¡¢Çä¿Í¤«¤éÏ¢ÍíÀè¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¤â¤¦1ÅÙÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢100Ëü¤ÎÍ»»ñ¤ò´õË¾¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ëÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¥É¥é¥´¥óºÙ°æ¤«¤é¡Ö¤â¤¦1²ó¤°¤é¤¤Êá¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡©¡×¡Ö¤Þ¤À¥ª¥¯¥¹¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤È¡¢ÅÄÂå»á¤Ï¤ä¤ä¤í¤ì¤Ä¤Î²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤Ï²¿ÅÙ¤â¥ª¥¯¥¹¥ê¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£Ëè²ó»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤ä¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¡£¾Ç¤ê¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥´¥óºÙ°æ¤«¤é¡ÖÇä¿ÍÂ¦¤â¤Þ¤¿¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£2²óÌÜ¤â3²óÌÜ¤âÇä¤ê¤Ä¤±¤ËÍè¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö°®¼ê²ñ¤Ç°®¼ê¤·¤¿¿Í¤¬¡¢²¿¤«¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤³¤ì¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀºÇ½é¤Îº¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²¿¤³¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡£°ì±þ³Ú²°¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤ï¡Á¤Ã¡ª¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥ª¥¯¥¹¥ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Â¾¤ÎÌÌÀÜ¤«¤é¤Ï¡Ö½é²óÌµÎÁ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÂå»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÌµÎÁ¤ÇÅÏ¤·¤Æ¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï19Ç¯¤Ë³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¡£20Ç¯¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡Ê¤¦¤Á6¥«·î¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ÇÉþÌò¡£22Ç¯¡¢SNS¾å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö2022Ç¯10·î27Æü¤ËÊ¡Åç·ºÌ³½ê¤ò½Ð½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¡£½Ð±é°áÁõ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£