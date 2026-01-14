¶â²Á³Ê¡¢½é¤Î2Ëü6000±ßÄ¶¤¨¡¡ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤È±ß°Â¤Ç
¡¡ÃÏ¶âÂç¼ê¤ÎÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤Ï14Æü¡¢¶â¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä²Á³Ê¤ò1¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê2Ëü6051±ß¤ËÀßÄê¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¶â¾®Çä²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ2Ëü6Àé±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç³¤³°»Ô¾ì¤Î¼è°ú²Á³Ê¤¬¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ°ÙÂØÁê¾ì¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¿Ê¹Ô¤Ç±ß´¹»»¤·¤¿¹ñÆâ²Á³Ê¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶â¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ä¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â·ã²½¤ò¼õ¤±¤Æ°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Î¶âÀèÊªÁê¾ì¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âºâÀ¯°²½·üÇ°¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿±ß°Â¤¬¹ñÆâ²Á³Ê¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£