¡¡½÷Í¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º´²ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤òPR¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2026¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò°ú¤¯¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Âç¤¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò»î¿©¤¹¤ë¤È¡Ö´Å¤¤¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤¹¤ëÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÇÌÌ¤ò¸«¤»¡ÖÃæ¤âÀÖ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈPR¡£¡Ö¡ÊÃÇÌÌ¤«¤é¡Ë¿åÊ¬¤¬¤·¤¿¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¤é¾×·â¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡×¤È´°¿©¤·¤¿¡£
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÁêÉð¡£¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÏÂç¹¥¤¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¤âÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤ÏÆÃ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¤´Ë«Èþ¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯Á´17¼ï¤òÄó¶¡¡£5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨²áµîºÇÂç¤Î12Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêÉð¤Ï¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë½ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£´ü´Ö¤Ï15Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£