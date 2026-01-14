¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÇòÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×È¯Çä - ¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¥Û¥¤¥Ã¥×
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï1·î13Æü¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖÇòÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä(¥À¥Ö¥ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ)¡×(150±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡ÖÇòÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä(¥À¥Ö¥ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ)¡×(150±ß)
¡û¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥óÂè2ÃÆ
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëBakery¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÇòÀ¸¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó(¥À¥Ö¥ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ)¡×¤òÈÎÇä¤·¡¢È¯Çä½é½µ¤Ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ÎÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¡¢Îß·×Ìó150Ëü¿©¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
º£²ó¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÇòÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿ÇòÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹´Æ½¤¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¥Û¥¤¥Ã¥×¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¾¦ÉÊ¡£Á°²ó¤è¤ê¤â¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¥Û¥¤¥Ã¥×Æâ¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁý¤ä¤·¡¢ÇòÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤´Å¤µ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°²óÆ±ÍÍ¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿ºÝ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡û¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹(¥Û¥Ã¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°)³Æ¼ï¤¤¤º¤ì¤«1ËÜ¤È¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëBakery¤Î¥Ñ¥ó2ÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×¶â³Û¤«¤é100±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î13Æü¡Á26Æü¤Þ¤Ç¡£
