ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¥¹¥Ã¥¥ê¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â¡Ø¤È¤í¤È¤í¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¡Ù¤¿¤é¤Î¤ß¤¾¤ìÆé¤ÎÄù¤á¤Ë
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÇÈè¤ì¤¿°ßÄ²¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ø¤¿¤é¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¤ß¤¾¤ìÆé¡Ù¡£½½Ê¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î»Ä¤ê½Á¤Ï¡¢¤¿¤é¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ÈÂçº¬¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¼Â¤Ï¡ÒÄù¤á¡Ó¤Ë¤³¤½ËÜÎÎÈ¯´ø¡£
¼Ñ½Á¤Ë¹ï¤ß¤ï¤«¤á¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡Ø¤È¤í¤È¤í¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¡Ù¤ËÊÑ¿È¡£¤ï¤«¤á¤Î¤Ì¤á¤êÀ®Ê¬¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ø¤¿¤é¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¤ß¤¾¤ìÆé¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ø¤È¤í¤È¤í¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤Èºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë´¥Áç¥«¥Ã¥È¤ï¤«¤á10g¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤Ë15Ê¬¤Û¤É¤Ä¤±¤Æ¤â¤É¤·¡¢¿å¤±¤ò¤¤Ã¤ÆÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼Ñ½Á¡ÊºÇ½é¤Î1/3ÎÌ¡Ë¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤»¡¢¤ï¤«¤á¤ò²Ã¤¨¤Æ2Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê¡¢¤´¤ÞÌý³ÆÅ¬µ¹¤ò¤Õ¤ë¡£
POINT
¤ï¤«¤á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤É¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡£½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤«¤á¤ò¹ï¤à¤È¡¢¤Ì¤á¤ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æé¤ò°Ï¤à»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤Ç¤·¤ß¤¸¤ß¤ª¤¤¤·¤¤¡£ Äù¤á¤Î¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢¼¡¤â¤Þ¤¿¤³¤ÎÆé¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¢ö
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2021Ç¯1·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÎÁÍýÈÖÁÈ¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£ËèÆü¤ÎÍ¼¿©¤â¤ªÊÛÅö¤â¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÁÍý¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¥ì¥·¥Ô¤â¡¢µ¤¤Î¤¤¤¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ¡£¹Í°Æ¤µ¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ÏÌ£¤Î¤è¤µ¤Èºî¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£Åù¿ÈÂç¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Éý¹¤¤ÁØ¤ÎÆ´¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£