ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢Ê¸¾ÏÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡Ö³µÇ°¡×¤Î¶èÊÌ¤È¤Ï¡Ú¥Ç¥¤ëÂç¿Í¤ÎÊ¸¾ÏÎÏ¶µ¼¼¡Û
¸ì¶ç¤ä°ÕÌ£¤Î½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë -¡ÚÂç¤¤Ê³µÇ°¤È¾®¤µ¤Ê³µÇ°¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¡Û
¡ãÊ¸¾Ï¥«¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦°Û¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ¾»ì¤ò¡Ö¤È¡×¤ä¡Ö¤ä¡×¤ÇÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¦Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ¾»ì¤òÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖA¡×¤È¡ÖA¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëB¡×¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¤
¡¡NG ¤Ç¤Ï¡Öµû²ðÎà¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê³µÇ°¤È¡¢µû²ðÎà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê³µÇ°¤¬¡¢ÊÂÎó¤Î´Ø·¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Öµû²ðÎà¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢µû²ðÎà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥Ó¤â¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Á³¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¥¨¥Ó¤Ë¿¨¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¥¨¥Ó¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢OK ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µû²ðÎà¤ÎÃæ¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¡¢µû²ðÎà¤Î¤è¤¦¤ÊÈæ³ÓÅªÂç¤¤Ê³µÇ°¤ò°ìÈÌ¤Ë¡Ö¾å°Ì³µÇ°¡×¡¢¥¨¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¾å°Ì³µÇ°¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê³µÇ°¤ò¡Ö²¼°Ì³µÇ°¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö°ËÀª¥¨¥Ó¡×¡Öºù¥¨¥Ó¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥Ó¤ò¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯Ê¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥Ó¤¬¾å°Ì³µÇ°¤Ç¡¢°ËÀª¥¨¥Ó¤äºù¥¨¥Ó¤¬²¼°Ì³µÇ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¥Ç¥¤ëÂç¿Í¤ÎÊ¸¾ÏÎÏ¶µ¼¼¡ÙÃø¡§¾®ÎÓÍÎ²ð
¡ÖÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤È¤Ï
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÆüËÜ¸ì¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤Ï¡ÖÃÝ¼è¤Î²§¤È¤¤¤Õ¤â¤Î¤¢¤ê¤±¤ê¡×¡Ê¡ØÃÝ¼èÊª¸ì¡Ù¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤¬°ìÈÌ¤ËÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ëº£¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥¥â¤¤¡×¤ä¡Ö·ã¤ª¤³¥×¥ó¥×¥ó´Ý¡×¤Ê¤É¤â¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀµ¼°¤Ê¾ì¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸·Ì©¤Êµ¬ÈÏ¡Ê¥ëー¥ë¡Ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½¤Ï¡¢¼Â¤ÏÃ±¤Ë¡ÖÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤É½¸½¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö³Ø½ÑÅª¤ËÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Èò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ù¾ã¤¬½Ð¤ëÉ½¸½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½ñ¤¬°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç»È¤¦¤Ù¤¡ÖÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤Ç¤¹¡£
Åö½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤È¤Ï
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡ÖÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÄÌ¤¸¤ëÆüËÜ¸ì¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¡ÊÆÉ¤ß¼ê¡Ë¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È¯¿®¤¹¤ëÂ¦¡Ê½ñ¤¼ê¡Ë¤È¼õ¿®¤¹¤ëÂ¦¡ÊÆÉ¤ß¼ê¡Ë¤¬¸ÀÍÕ¤Î¥ëー¥ë¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¸ìË¡¡×¤ä¡ÖÊ¸Ë¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥ëー¥ë¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³°¹ñ¸ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢È¯¿®Â¦¤È¼õ¿®Â¦¤¬¸ÀÍÕ¤Î¥ëー¥ë¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÊì¸ì¤È¤¹¤ë¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡¢¥ëー¥ë¤¬´°Á´¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³°¹ñ¸ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î¥ëー¥ë¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¹½Â¤Åª¤ËÍý²ò¤·¡¢¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¸¾ÏÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ö³Ø¤Ö½ç½ø¡×
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Âè£±¾Ï¤«¤éÂè£´¾Ï¤Þ¤ÇÊ¸¾Ï¤ò¼ç¤Ë¹½À®Í×ÁÇ¤´¤È¤ËÊ¬²ò¤·¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃ±¸ì¡×¤«¤é»Ï¤á¡¢½ù¡¹¤ËÂç¤¤ÊÃ±°Ì¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤â¼«Á³¤È¡ÖÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¾Ï¤ò£³～£´¤Ä¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÊ¬¤±¡¢Á´ÂÎ¤Ç15¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤äÌÜÉ¸¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖÀµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡×¤Î´ð½à¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎÉ½¸½¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Êý
¡¦Áê¼ê¤Ë°Õ¿Þ¤¬Àµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¸í²ò¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¥ëー¥ë¡×¤ò¹½Â¤Åª¤Ë¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¤Êý
¡¦Ê¸¾ÏÎÏ¤ò´ðÁÃ¤Î´ðÁÃ¡ÊÃ±¸ì¡Ë¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë³Ø¤Ó¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¼ÂÁ©¤Ç¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¼ÂÍÑÅª¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÎÃÎ¼±¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤Êý
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ã±¸ì¡¦¸ìË¡¡¦Ê¸Ë¡¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤ò¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤½ç½ø¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ÎÊ¸¾ÏÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¥Ç¥¤ëÂç¿Í¤ÎÊ¸¾ÏÎÏ¶µ¼¼¡ÙÃø¡§¾®ÎÓÍÎ²ð