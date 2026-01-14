¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¶õÃÏ¤Ç¤»¤óÄê¤¯¤º¤ò¾ÆµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¡¡½Ð²Ð¸¶°ø¤Ï¡Ö¤¿¤²Ð¡×¤È·ëÏÀ¡¡²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É
²¬»³»ÔÆî¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¡¡2025Ç¯3·î
¡¡2025Ç¯3·î¤Ë²¬»³»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï¡ÖÀÚ¤Ã¤¿ÌÚ¤Ê¤É¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¡×¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»³²Ð»ö¤Ï¡¢²¬»³»ÔÆî¶èË°±º¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤¬486¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢1965Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¸©Æâ¤ÇºÇÂç¤ÎÈï³²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï¡¢1·î13Æü¤Î²¬»³»ÔµÄ²ñÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤ËÊó¹ð»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶õÃÏ¤Ç¤»¤óÄê¤¯¤º¤ò¾ÆµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤êÎÓÌî486ha¤¬¾Æ¤±¡¢¶õ¤²È¤äÁÒ¸Ë¡¢ÇÀºî¶ÈÍÑ¤ÎÊªÃÖ¤Ê¤É·úÊª19Åï¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©¤Î»³²Ð»ö¤Ç¤Ï¡¢µÏ¿¤¬»Ä¤ë1965Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇÂç¤ÎÈï³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£