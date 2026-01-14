Åìµþ¶â¡¡¤·¤Ã¤«¤ê
Åìµþ»þ´Ö10:14¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á24321.00¡Ê+363.00¡¡+1.52%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªFEB 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4620.80¡Ê+21.70¡¡+0.47%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY»Ô¾ì¤ÇÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿NY¶âÀè¤Ï»þ´Ö³°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡£Åìµþ¶â¤Ï¶âÀè¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ç¾å¾º¡£
