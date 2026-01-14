¥É¥ë±ß159.40±ßÂæ¡¢¥æー¥í±ßºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡5Ç¯ºÄÍø²ó¤ê²áµîºÇ¹â
¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×ºÆÇ³¤¬°Õ¼±¤µ¤ì±ß°Â°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï159.40±ßÂæ¡¢¥æー¥í±ß¤Ï185.55±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
ºâÀ¯°²½·üÇ°¤ÇºÄ·ô¤Ï²¼Íî¡¢5Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¡¢30Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏºÇ¹â¿å½à¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÂçÉýÂ³¿¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¤Þ¤ÀÀ¯ÉÜ¤«¤é¤Î±ß°Â¸£À©¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¸£À©¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð±ß°Â¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¥É¥ë±ß¤Ï160±ßÂçÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
