¾®Àô»á¡¢ÊÆ·³¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡¡ÆüÊÆËÉ±ÒÁê¡ÖÂÎÎÏÂÐ·è¡×¤Ç¿ÆËÓ¤Ø
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï13Æü¡¢¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤È15ÆüÄ«¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15ÆüÌë¡Ë¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶á¹Ù¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤Ç·³Ââ¼°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Î²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤Á¡ÖÂÎÎÏÂÐ·è¡×¤Ç¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï½¢Ç¤°ÊÍè¡¢»ë»¡Àè¤ÇÊÆÊ¼¤ÈÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤äÁö¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¯¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥°¥»¥¹»á¤ÏºòÇ¯9·î¡¢ÊÆ·³¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î´ð½à¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£ÊÆÊ¼¤ÎÈîËþÂÎ·Á¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£