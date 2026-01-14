ÌµÀþÀ©¸æ¤äUSB Type-CµëÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ëLED¥é¥¤¥È¡¡½ÅÎÌ215g¤Î¡ÖAladdin ALITE 2¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¥×¥í¥Õ¥§¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¡ÊKPI¡Ë¤Ï¡¢Aladdin¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëLED¥é¥¤¥È¡ÖALITE 2¡×¤ò1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬1¤ÄÉÕÂ°¤¹¤ë¡ÖALITE 2¥¥Ã¥È¡×¤¬7Ëü400±ß¡£
ALITE 2¤Ï¡¢¹â±é¿§À¤òÈ÷¤¨¤¿USB Type-CµëÅÅÂÐ±þ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëLED¥é¥¤¥È¡£USB Type-C·ÐÍ³¤Ç¤ÎµëÅÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Bluetooth¤ª¤è¤ÓWi-FiÀÜÂ³¤ò²ð¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡ÖLampora¡×¤Ë¤è¤ë±ó³ÖDMXÀ©¸æ¤ä¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¦ÌÌ¤Ë¥À¥¤¥ä¥ë¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¾å²¼¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1/4¥¤¥ó¥Á¥Í¥¸·ê¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤¬ÁõÃå²ÄÇ½¡£ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥Áー¥ëÀ½¤Î¥×¥ìー¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤âÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£
ALITE 2ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÃ±ÂÎ¤Î²Á³Ê¤Ï1Ëü9,800±ß¡£¡ÖALITE 2¥¥Ã¥È¡×¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò1¤ÄÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¥Ã¥È¡×¤Ï8Ëü3,600±ß¡£ÊÌÇä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Ï¡¢¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡×¤¬5,500±ß¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Î¡Ö¥°¥ê¥Ã¥É¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥¿¥¤¥×¤È¥Ê¥íー¥¿¥¤¥×¡Ë¤Ï³Æ1Ëü6,500±ß¡£
¥ï¥¤¥É¥°¥ê¥Ã¥É½ÐÎÏ¡§15W ¿§²¹ÅÙ¡§1,700～20,000K ±é¿§À¡§96～98¡ÊCRI¡Ë ¡¢ 95～99¡ÊTLCI¡Ë ¡¢ Rf¤ª¤è¤ÓRg Ìó100¡ÊTM-30¡Ë È¯¸÷¥«¥éー¡§¥·¥¢¥ó¡¢¥é¥¤¥à¡¢¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¡¢¥Ç¥£ー¥×¥ì¥Ã¥É È¯¸÷¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡§¤¿¤²Ð¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¡¢»ö¸Î¡¢¶ÛµÞ¡¢ÍÏÀÜ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ñ¥ë¥¹ ÀßÄê¥á¥â¥ê²ÄÇ½¿ô¡§6¡ÊA～F¡Ë ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÏ¢Â³Æ°ºî»þ´Ö¡§Ìó2»þ´Ö ³°·ÁÀ£Ë¡¡§147¡ß79¡ß20mm ½ÅÎÌ¡§215g