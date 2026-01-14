TUY

µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Ë¤âÂæÉ÷1¹æ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤ÎÍ½Êó¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ëÇ®ÂÛÄãµ¤°µ¡ÊÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ë¤¬¡¢ÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤Ç¤¹¡£

¡Úµ¤¾Ý¾ðÊó¡Û24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷1¹æÈ¯À¸¤«¡¡ÆüËÜ¤ÎÆî¤ËÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡¡Ç®ÂÛÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤¢¤¹¤Ë¤âÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½

Ç®ÂÓ¼êµ¤°µ¤Îº£¸å¤Î¿ÊÏ©¡¢°ÌÃÖ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

Ç®ÂÓÄãµ¤°µ a
2026Ç¯01·î14Æü07»þ05Ê¬È¯É½

14Æü06»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ9ÅÙ10Ê¬ (9.2ÅÙ)
Åì·Ð131ÅÙ30Ê¬ (131.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1004 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    15 m/s (30 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)

¢£15Æü¤ËÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤«

15Æü06»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ9ÅÙ35Ê¬ (9.6ÅÙ)
Åì·Ð129ÅÙ40Ê¬ (129.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    130 km (70 NM)

16Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ10ÅÙ50Ê¬ (10.8ÅÙ)
Åì·Ð128ÅÙ05Ê¬ (128.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    200 km (110 NM)

17Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ12ÅÙ35Ê¬ (12.6ÅÙ)
Åì·Ð126ÅÙ30Ê¬ (126.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    260 km (140 NM)

¢£18Æü°Ê¹ß¤âÂæÉ÷¤ÎÀªÎÏ¤ò°Ý»ý

18Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ13ÅÙ55Ê¬ (13.9ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ35Ê¬ (125.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    330 km (180 NM)

19Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ15ÅÙ50Ê¬ (15.8ÅÙ)
Åì·Ð126ÅÙ00Ê¬ (126.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    440 km (240 NM)