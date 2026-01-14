BTS¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØBTS WORLD TOUR¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡ª³¤³°¸ø±é¤ÎËë³«¤±¤ÏÅìµþ¥Éー¥à2¥Ç¥¤¥º
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BTS¤¬¡¢K-POP»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ø±é¤Ï4·î17Æü¡¦18Æü¡¢Åìµþ¥Éー¥à2¥Ç¥¤¥º¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯¤Ë¤µ¤é¤Ë¸ø±éÆüÄø¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤ÏÌó7Ç¯¤Ö¤ê¡ª
BTS¤¬¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØBTS WORLD TOUR¡Ù¤ò2026Ç¯¤«¤é2027Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡ØBTS PERIMSSION TO DANCE ON STAGE¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢ー¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï¡¢2019Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆLOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF¡Ç-JAPAN EDITION¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
4·î9Æü¡¦11Æü¡¦12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³¤³°¸ø±é¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡ØBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤¬4·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï360ÅÙ¥¹¥Æー¥¸¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ÎË×Æþ´¶¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤á¤ë¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¥Ä¥¢ー¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦34ÅÔ»Ô¤ÇÁ´79¸ø±é¤òÍ½Äê¡£¤³¤ì¤ÏK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃ±°ì¥Ä¥¢ー»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¡¢¤«¤ÄBTS¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë2027Ç¯¤ËÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¤Ç¤Î¸ø±éÆüÄø¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¤Ï¡¢BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬1·î22Æü21»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù
04/17 ¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥Éー¥à
04/18 ¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥Éー¥à
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.03.20 ON SALE
ALBUM¡Ø¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¡Ù
Í½ÌóÈÎÇä³«»ÏÆü¡§1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¡ÊKST¡Ë～
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ¡ÊKST¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://bts-official.jp/news/detail.php?nid=8iYqskbB0z8=
BTS OFFICIAL SITE
https://bts-official.jp/
https://www.universal-music.co.jp/bts/