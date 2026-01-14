NEXZ¡¦TOMOYA¡õYU¡ØHIGHLIGHT¡Ù¤Ë¤Æ°µ´¬¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸ø³«
NEXZ¤ÎTOMOYA¤ÈYU¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤¬¤¢¤é¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë´ë²è¡ØHIGHLIGHT¡Ù¤Ë»²Àï¡£TOMOYA¤ÏNEXZ¤Î¿·¶Ê¡ÖBeat-Boxer¡×¤ò¡¢YU¤ÏStray Kids¤Î¡ÖWalkin On Water (HIP Ver.)¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø
¡È¤â¤Ã¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤·¤¿¤¤²»³Ú¤¬¤¢¤ë¡£¡É ¤È¤¤¤¦¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢»ØÀè¤äÂ¸µ¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÆ°¤¡¢¶ÚÆù¤Î¿Ì¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢¿¿²£¤ä´ó¤ê¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î°µÅÝÅªÌ¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëËÜ´ë²è¡£ÆÃ¤ËÈà¤é¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ä·¤¤Î¥½ー¥ë¤ÎËà»¤²»¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ×¾ì´¶¤ä¶ÛÄ¥´¶¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤ÎYouTubeºÆÀ¸¿ô¤¬4,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖBeat-Boxer¡×¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢TOMOYA¤Î¥¥ì¤ÈÍ¾Íµ¤Î¸òº¹¤¹¤ë´ËµÞ¤Ä¤¤¤¿¼«¿®°î¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¡£°ìÊý¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ò¶î»È¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÌ¥¤»¡¢ÀèÇÚStray Kids¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿YU¤Î¥À¥ó¥¹¡£¤É¤Á¤é¤â°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
