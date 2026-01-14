¡ÚÂ®Êó¡Û°û¼ò±¿Å¾¤Ç2ºÐÃË»ù´Þ¤à²ÈÂ²3¿Í»àË´¡¡´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¡¡Á°¶¶ÃÏºÛ
2024Ç¯5·î¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤·¤Æ¼Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò´Þ¤à3¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¤Ï2024Ç¯5·î¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÄÍ±ÛÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ2¡Ë¡¢Éã¿Æ¤Î´²¿Í¤µ¤ó¡¢ÁÄÉã¤ÎÀµ¹¨¤µ¤ó¡ÊÅö»þ53¡Ë¤Î3¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÈï¹ð¤ÏÅö½é¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤Ê¤É¤ÎÍ×Ë¾³èÆ°¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯10·î¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Îºá¤ËÁÊ°øÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Î±¿Å¾¤¬¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£È½·è¤Ï¡¢2·î13Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£