¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê27¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤¯¤éÎ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Ãç´Ö¤È½Ð±ÀÂç¼Ò¤äÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É·ÇºÜ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤é¤·¤¯´ã¶À»Ñ¤Î¤â¤Î¤âÈäÏª¤·¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#Äù¤á¤Ï¤ä¤Ï¤êÈ¾ÌÜ¡×¡Ö#È±¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤Ï104°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÄÌ²á¡£¸ÂÄêÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤ÎÌö¿Ê¤òÁÀ¤¦¡£