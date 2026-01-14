ÀÄ¿¹¸©¡¦±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿·¤¿¤Ê½Õ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡Ö¤ªÂÝ¸«¡×³«ºÅ - µðÂç¤ÊÂÝ¤Î²Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¤ªÂÝ¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×(ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô)¤Ï3·î16Æü¤«¤é¡¢ÂÝ¤Î²Ö¤ò³Ú¤·¤à¡Ö½Õ¤Î¤ªÂÝ¸«¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤ªÂÝ¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡û¿·¤¿¤Ê½Õ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª²Ö¸«¡¢¾¯¤·Ë°¤¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¿·¤·¤¤½Õ¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤¿¡Ö¤ª²Ö¸«¡×¤Ë¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë¤¬¿·Äó°Æ¡£¸«¾å¤²¤ëºù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ë¡¼¥Ú¤ÇÇÁ¤¹þ¤àÂÝ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¥ß¥¯¥í¤ÊÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡£È¯¸«¤ÈÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ËËþ¤Á¤¿¿·¤·¤¤½Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¡£
ÂÝ¤ÎË¦»ÒÂÎ
ºù¤Î¸«º¢¤¬Ìó1½µ´Ö¤ÈÃ»¤¤°ìÊý¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ë¤Ï300¼ï°Ê¾å¤ÎÂÝ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÂÝ¤Î²Ö¤òÌó2¤«·îÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¸«¤´¤í¤òÆ¨¤¹¿´ÇÛ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¡¢±ã²ñ¤ÎÁû²»¤ä¥·¡¼¥È¤Î¾ì½ê¼è¤ê¤Ê¤É¤Ç¿´¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ª²Ö¸«¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤ªÂÝ¸«¤µ¤ó¤Ý¤Ç¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¼ä¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢·ÌÎ®¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤ªÂÝ¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø°ÆÆâ¤¹¤ë¡£·öÁû¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÝ¤Î²Ö¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¯¤á¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
¡ûµðÂç¤ÊÂÝ¤Î²Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÇÀ¸ÂÖ¤ò³Ø¤Ö¡ÖÂÝ¤Î²Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×
¼ÂÊªÌó50ÇÜ¤Î¡ÖÂÝ¤Î²Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¡×
¼ÂÊª¤ÎÂÝ¤Î²Ö¤ÏÌó3Ñ¤È¾®¤µ¤¯¡¢¥ë¡¼¥Ú¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÙ¤«¤¤»Ñ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¡ÖÂÝ¤Î²Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÊª¤ÎÌó50ÇÜ¤â¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÌó150Ñ¤ÎÂÝ¤Î²Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£·ÌÎ®¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¡¢ÂÝ¤Î²Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤ÎÈëÌ©¤ä¡¢À¸ÂÖ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î16Æü¡Á26Æü¤ª¤è¤Ó4·î11Æü¡Á5·î31Æü¡£»þ´Ö¤Ï16:00¡Á16:30¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£ÎÁ¶â¤ÏÌµÎÁ¡£
¡û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ÎÂÝ¤Î²Ö¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê°¦¤Ç¤ë¡Ö¤ªÂÝ¸«¤µ¤ó¤Ý¡×
Ë¦»ÒÂÎ¤Î»Ñ
±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤ÎÂÝ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿·ÌÎ®¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¡¢ÂÝ¤Î²Ö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¡£¿§¤Ëµ±¤¯Ã»¤¤ÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¡Ö¥«¥é¥Õ¥È¥¥ó¥â¥¦¥´¥±¡×¡¢´Ý¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¿¥Þ¥´¥±¡×¤Ê¤É¡¢ÂÝ¤Î²Ö¤Î·Á¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£ÂÝ¤Î²Ö¤Î¸«º¢¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÌó2¤«·îÈ¾¤â¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÀÈ¤¯¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤½¤Î»þ´ü¤ËÈþ¤·¤¯ºé¤¯¡ÖÂÝ¤Î²Ö¡×¤ò¡¢¥ë¡¼¥Ú¤òÊÒ¼ê¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò°¦¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î16Æü¡Á26Æü¤ª¤è¤Ó4·î11Æü¡Á5·î31Æü¡¢»þ´Ö¤Ï10:00¡Á12:00¡£ÎÁ¶â¤Ï3,850±ß¤Ç¡¢Äê°÷¤Ï6Ì¾¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ7ÆüÁ°¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡û"ÂÝ¤è¤êÃÄ»Ò(Ë¦»Ò)"¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¤ªÂÝ¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×
¤ª²Ö¸«¤Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Î¡ÖÃÄ»Ò¡×¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÝ¤Î¥ß¥¯¥í¤ÊÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê³°¤»¤Ê¤¤¡ÖÃÄ»Ò¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢ÂÝ¤Î²Ö(Ë¦»ÒÂÎ)¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤ªÂÝ¸«¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤ò1Æü6¿©¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÂÝ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¿©¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¡£
Äó¶¡´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î16Æü¡Á26Æü¤ª¤è¤Ó4·î11Æü¡Á5·î31Æü¡¢»þ´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â12:00¡Á12:30¡£´ü´Ö¤Ë¾ì½ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢3·î16Æü¡Á26Æü¤Ï·ÌÎ®-BASE¡¢4·î11Æü¡Á5·î31Æü¤Ï·ÌÎ®¥Æ¥é¥¹¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï2,750±ß¤Ç¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ïÎà¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£1Æü6¿©¸ÂÄê¡£
(º¸)¥¿¥Þ¥´¥±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥É¥Õ¥ê¥å¥¤/(±¦)¥¿¥Þ¥´¥±
(º¸)¥¸¥ã¥´¥±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥ç¥³/(±¦)¥¸¥ã¥´¥±
(º¸)¥³¥Ä¥Ü¥´¥±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ê¤ó¤´¥Á¥Ã¥×/(±¦)¥³¥Ä¥Ü¥´¥±
