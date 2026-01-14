¥í¡¼¥½¥ó¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï1·î20Æü¤è¤ê¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù
º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Î¥í¡¼¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯ÇäÆü¤Ï1·î20Æü¡£Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤)¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡Ö@Loppi¡×¡ÖHMV¡×¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£9·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ä(Á´5¼ï¡¢1,980±ß)
¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É¡Ä(¥é¥ó¥À¥àÁ´10¼ï¡¢385±ß)
¥í¡¼¥½¥ó¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù(º¸)¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢(±¦)¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É
¤Ò¤¶³Ý¤±ÉÕ¤¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤Þ¤ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ä(Á´1¼ï¡¢7,700±ß)
¥í¡¼¥½¥ó¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Ò¤¶³Ý¤±ÉÕ¤¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤Þ¤ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡Ä(Á´40¼ï¡¢3,850±ß)
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ä(¥é¥ó¥À¥àÁ´7¼ï¡¢°áÁõ¤´¤È660±ß)
´Ì¥Ð¥Ã¥¸7¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ä(Á´5¼ï¡¢4,620±ß)
¥í¡¼¥½¥ó¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù(º¸¤«¤é)B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸7¸Ä¥»¥Ã¥È
¡Ú@Loppi¸ÂÄê¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¥à¥Ó¥Á¥±¥³¥ó¥Ó¥Ë·ô
¥í¡¼¥½¥ó¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¡Ú@Loppi¸ÂÄê¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¥à¥Ó¥Á¥±¥³¥ó¥Ó¥Ë·ô
1·î20Æü10»þ¤è¤ê¡¢@Loppi¸ÂÄê¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¥³¥ó¥Ó¥Ë·ô¤âÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º3,300±ß+¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌ·ô1,600±ß¡£
¡ÚÅ¹Æâ¥í¡¼¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥À¥à¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ä(Á´7¼ï)
¥í¡¼¥½¥ó¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥À¥à¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥í¡¼¥½¥óÅ¹Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥À¥à¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï1·î20Æü¡Á4·î27Æü¡£²Á³Ê¤Ï¡¢LÈ½300±ß/ 2LÈ½500±ß¡£¤Ê¤ª¡¢³¨ÊÁ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
(C)Lawson, Inc.
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¡£
