¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤ËËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤ò¡¢£³£±Æü¡ÊÆ±£²·î£±Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼çÌò¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¸á¸å£°»þ£³£°Ê¬¤«¤éÌó£¹£°Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¡£»Ê²ñ¤Ï»î¹ç¼Â¶·¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤¬Ì³¤á¡¢ÂçÃ«¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é£Í£Ö£Ð¥È¥ê¥ª¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£ËèÇ¯¡¢Âç´¿À¼¤À¡£¤µ¤é¤Ë£²£°£²£µÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£·Àï¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¡¢¥í¥Ï¥¹¡¢¥¹¥ß¥¹¤é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ä¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¢¥´¥á¥¹£Ç£Í¤é¤Ï¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¸áÁ°£¹»þ³«¾ì¡£ºòÇ¯¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²þ½¤¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç°ÛÎã¤ÎÃó¼Ö¾ì³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤ËÌá¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ï¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ä°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£²£³Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿£²£´Ç¯¤«¤éÍÎÁ²½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ö£É£Ð¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ÏÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢£²£´Ç¯¡¢£²£µÇ¯¤Î£×£ÓÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á´ë²è¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡Ä¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤¬£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤Ë³«»Ï¡££Ö£É£Ð¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀè¹ÔÈÎÇä¤¬£²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤¬£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤À¤¬¡¢Â¨´°Çä³Î¼Â¤À¡£