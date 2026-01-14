¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¡ßÀÅ²¬»Ô¡ßBANDAI SPIRITS¡¢¡Ö³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¡×¤ò³Ø¤Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û(Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ)¤Ï1·î24Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ª¤è¤ÓBANDAI SPIRITS¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤ÖÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÈBANDAI SPIRITS¤¬³«È¯¤·¤¿´Ä¶¶µ°é¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤È¿åÂ²´Û¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡£
¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Ï´Ä¶¾Ê¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È(Plastics Smart)¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë±è¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Æ±¾Ê¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯10·î¤è¤êÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¶µºà¤Î»ëÄ°¤È¡Ö³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤ò°ìÉôÇÛ¹ç¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÁÈÎ©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶²ÝÂê¤ò¿È¶á¤ËÂª¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Î´ðËÜ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂ¤ä¡¢¿åÂ²´Û¤Ç¼ÂºÝ¤Ë³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬À¸¤Êª¤ä³¤¤Î´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¤â²ÈÄíÆâ¤Ç³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï¤Î ¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°(Áª¤ÓÊý¡¦¼Î¤ÆÊý¡¦¸º¤é¤·Êý)¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£
³«ºÅÆü»þ¤Ï¡¢1·î24Æü¤Î10»þÈ¾¡Á11»þÈ¾¤È14»þ¡Á15»þ¤Î2²ó¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ ¶¦ÁÏ¶õ´Ö¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¤ËÍè¾ì¤·¤¿¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô(¿Æ»Ò»²²Ã)¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³Æ²ó30Ì¾Äê°÷¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¥¢¥½¥Ó¥å¡¼!¡×¤Ë¤Æ»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¡£
