¡¡ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥óÆâ¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦£Ð£Á£Î£Á£Í¤ÎÀßÎ©£µ£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥«¥Ð¡¼´ë²è¡Ö£Ð£Á£Î£Á£Í¡¡£µ£µ¡¿£±£°£°¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ó£Ï£Î£Ç¡¡£Ã£Ï£Ö£Å£Ò£Ó¡×¤ÎÂè£µÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îô¢¸¶·ÉÇ·¡¢Âç´ÓÌ¯»Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÔ²ñ¡×¤¬£±£´Æü¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÔ²ñ¡×¤Ï£±£¹£·£·Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Âç´Ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ó£Õ£Î£Ó£È£Ï£×£Å£Ò¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡£ô¢¸¶¤¬¡Öô¢¸¶·ÉÇ·¡¡£æ£å£á£ô¡¥Âç´ÓÌ¯»Ò¡×Ì¾µÁ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ®½Å¤Ê°ÍÍê¤òËÍ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤ÊÂç´Ó¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÊÂ¤Ù¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ÎÊý¤¬¡¢·ë¶É¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ÇÊ£»¨¤Ê¥°¥ë¡¼¥Ö¤ò¹ï¤àÂç´Ó¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ì¡¼¤ÎÂî±Û¤·¤¿±éÁÕ¤Î£³¤Ä¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤«ÆüËÜ¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤¬À¤³¦Åª¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÇ¼ÆÀ¤ÎºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²Î»ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÈÓÈøË§»Ë¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢Âç´Ó¤µ¤ó¤ÈËÍ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¡Ø°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¡Ù¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âç´Ó¤Ï¡Ö¡ØÅÔ²ñ¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤Î¡ØÅÔ²ñ¡Ù¤âÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤è¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«·Ú¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£