¡¡£²¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¡×¤Î¥á¥¸¥ã¡¼£²£î£ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤¤¤Ð¤é¡×¡Ê£²£¸ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÁ´£¹¶Ê¤Î¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÆÌ³Å´Ê¿¡¢½®¶¶¹§Íµ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Ï¤á¡¢£¹£í£í£Ð£á£ò£á£â£å£ì£ì£õ£í¡¡£Â£õ£ì£ì£å£ô¤Î¿û¸¶ÂîÏº¡¢¤¤Î¤³Äë¹ñ¡¿£Í£Ù¡¡£Ô£Å£Í£Ð£Ì£Å£Ó¡¿£Ë£Ò£É£Ó£È£Î£Ö¤Î¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢£³£í£á£ò£ë£å£ô£ó¡Î¡Ï¤ÎÌðÇê¶Ç¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä½ñ¤¤¤È¤Ã¤¿¶Ê¤é¤ËÁõÈ÷¤¬¤Ä¤¯¤ó¤ä¤â¤ó¡£¤¦¤Á¤¬£±ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ï¤ä£²¿ÍÊÔÀ®¤È¤ÏÊÌÊª¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤¬²»¸»¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È´¶·ã¡£¥É¥é¥à¤Î¥º¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¡Ù¤Î³èÆ°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤È¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤Ç¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿Êý¡¹¤Î¤ªÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Î¤Þ¤µ¤ËÁíÎÏÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê£²£î£ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£