¤³¤ÎÅß¡¢Âç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¹â¸«¤¨¥³ー¥È¡×¢ª¡ÚGU¡Û¤ÇÃÍ²¼¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡¢¡¢¡ª
ÅßËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤ÎÃå²ó¤·¤ËË°¤¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢Çã¤¤Â¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Çµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥¦¥¿ー¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ¤½¤³¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Ç¤ªÃÍ²¼¤²Ãæ¤Î¡Ö¹â¸«¤¨¥³ー¥È¡×¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë¥Ïー¥Õ¥³ー¥È¤È¡¢Í·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥À¥Ã¥Õ¥ë¥³ー¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
±©¿¥¤ë¤À¤±¤ÇÉÊ¤è¤¯·è¤Þ¤ë¡ª ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ïー¥Õ¥³ー¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥³ー¥¸ー¥á¥ë¥È¥ó¥Ïー¥Õ¥³ー¥È¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¼Àµ¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¥³ー¥È¡£¤Û¤É¤è¤¤¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥à¥Ûー¥ë¤À¤«¤é¡¢¸ü¼ê¤Î¥»ー¥¿ー¤Ë¤â±©¿¥¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤âGOOD¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥Àー¥¯¥°¥ìー¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£