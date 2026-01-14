¹â»Ô¼óÁê¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿Ä¹À¸Ãº¹Û¤È¤Ï¡ÄÆüËÜ»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÆü´Ú¶¦Æ±´ÕÄê¶¨µÄ¤ò´¿·Þ¡×
´ÚÆüÎ¾¹ñ¼óÇ¾¤¬13Æü¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î°ä¹ü¤ËÂÐ¤¹¤ëDNA´ÕÄê¶¨µÄ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢Ãº¹ÛÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¡×¤È¤·¤Æ´¿·Þ¤·¤¿¡£Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¹ï¤à²ñ¡Ë¤Î°æ¾åÍÎ»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Î¾¹ñ¼óÇ¾¤Î¶¦Æ±È¯É½¤Î¸å¡¢¡ÖÆü´Ú¼óÇ¾¤Î¸ý¤«¤é°ä¹üDNA´ÕÄê¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ï»³¸ý¸©±§Éô»Ô²¤Ë¤¢¤Ã¤¿³¤ÄìÃº¹Û¤À¡£ÆüÄë¶¯Àê´ü¤ËÂ¿¿ô¤ÎÄ«Á¯¿Í¤¬Ï«Æ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÄ«Á¯Ãº¹Û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£»´·à¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï1942Ç¯2·î3Æü¸áÁ°6»þ¡£³¤Äì¤Î¹£Æ»¤¬Êø¤ì¡¢¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Ä«Á¯¿ÍÏ«Æ¯¼Ô136¿Í¤ò´Þ¤à·×183¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ï»ö¸Î¤ò½Ì¾®¤·¤Æ±£¤½¤¦¤È¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£1991Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¹ï¤à²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ò²¿ÅÙ¤«Ë¬¤Í¤ÆÈ¯·¡¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢¹£Æ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢°ÂÁ´¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç¶â¤·¤¿»ÔÌ±ÃÄÂÎÂ¦¤Ï¹£Æ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢Àø¿å»Î¤òÆ°°÷¤·¤Æ°ä¹üÈ¯·¡¤ò»Ï¤á¤¿¡£°ä¹üÈ¯·¡ºî¶È¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯8·î¤Î¤³¤È¤À¡£Åö»þ¡¢µ¾À·¼Ô¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÆ¬³¸¹ü¤Ê¤É°ä¹ü¤¬83Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢°ä¹ü¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Öµ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Àø¿åÄ´ºº¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÄ´ºº¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
°ä¹ü³ÎÇ§°Ê¹ß¤â´ÚÆüÀ¯ÉÜ¤ËDNA´ÕÄê¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿°æ¾åÂåÉ½¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë´üÂÔ´¶¤òÉ½¤·¤¿¡£°æ¾åÂåÉ½¤Ï¡ÖDNA´ÕÄê¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤Ï°ä¹ü¼ýÍÆ¡¢ÊÖ´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü´ÚÎ¾¹ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö2·î¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î°ä¹ü¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Â¿¤¯¤Î°äÂ²¤ÎDNA¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤·¤Ë¤Ï°ä¹ü´ÕÄê¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤â²Ã¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ò´Ú¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡Ö¼ýÍÆ¤·¤¿°ä¹ü¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌá¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤°ä¹ü¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ¤ËÇ¼¹üÆ²¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤á¤ÆÎ¾¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼óÇ¾È¯É½¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢2·î7Æü¤ÎÄÉÅé¼°¤ËÎ¾¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ò¾·ÀÁ¤·¤¿¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°æ¾åÂåÉ½¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î¤È¤³¤í½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¸ý¤«¤éDNA´ÕÄê¤Î¤¿¤á¤Î¡ØÄ´À°¡ÙÈ¯¸À¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤ËÀ¯ÉÜÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ´¶¤òÉ½¤·¤¿¡£