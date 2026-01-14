¡Ö1Ëü¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä´Ú¹ñ¸ì¤ÇÁÊ¤¨¤¿¥ß¥¹¡¦¥¤¥é¥ó
´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥ó½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¥Û¥À¡¦¥Ë¥¯¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¥¤¥é¥ó¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î´Ø¿´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Û¥À¡¦¥Ë¥¯¡¼¤µ¤ó¤Ï11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¼«Í³¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ»£±Æ¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¿Í¡¹¤Ï¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ç¥â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÀ¯ÉÜ¤Î¶¯¹Å¤ÊÃÆ°µ¤¬Â³¤¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£¡¢¥¤¥é¥ó»ÔÌ±¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÑ²½¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢´ðËÜÅª¤ÊÅÅÏÃÏ¢Íí¤¹¤é¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Û¥À¡¦¥Ë¥¯¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤È´Ú¹ñ¤ÎÎ¾Êý¤ò°¦¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬¤è¤ê¹¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢Èà¤é¤ÎÍ¦µ¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
Èà½÷¤Ï13Æü¤Ë¤â¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¤¥é¥ó»ÔÌ±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥é¥ó¤Î¿Í¡¹¤Ïº£¤Ê¤ª¼«Í³¤Ø¤Î´õË¾¤ò¼êÊü¤µ¤º¡¢Àï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï¸½Âå»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÍ¦´º¤Ê½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤Î¥ß¥¹¡¦¥¤¥é¥óÂç²ñ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥Û¥À¡¦¥Ë¥¯¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËKBS1¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥Á¥ã¥ë¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢´Ú¹ñ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¥Ò¥¸¥ã¥Ö¤ÎÃåÍÑ¤ä³Æ¼ïµ¬À©¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¸½¼Â¤ËÈ¿È¯¤·¡¢´Ú¹ñ¹Ô¤¤òÁª¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Ìó52Ëü¿Í¤òÊú¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ï¡¢µÞ·ã¤ÊÊª²Á¾å¾º¤ÈÄ¹´ü²½¤·¤¿·ÐºÑÆñ¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£³Ë³«È¯ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë¹ñºÝÀ©ºÛ¤ä¡¢ºòÇ¯¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö12Æü´ÖÀïÁè¡×¤ÎÍ¾ÇÈ¡¢ÄÌ²ß¥ê¥ä¥ë¤Î²ÁÃÍË½Íî¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬°ìµ¤¤ËÊ®¤½Ð¤·¤¿¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¡£¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ï¥Ç¥â¤ò¶¯¹Å¤ËÄÃ°µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤â¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿Í¸¢ÃÄÂÎ¡Ö¿Í¸¢±¿Æ°²ÈÄÌ¿®¡ÊHRANA¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô490¿Í¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â538¿Í¤¬»àË´¤·¡¢10600¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¡Ö¥¤¥é¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥é¥¤¥Ä¡ÊIHR¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ç¥â³«»Ï¤«¤é16ÆüÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â648¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉô¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢»à¼Ô¤¬6000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£