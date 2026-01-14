¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ª¤¢¤ê¤¢¤±¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥ß¥ë¥¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×
¤¢¤ê¤¢¤±¤«¤é¡¢¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥ß¥ë¥¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î30¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡ù
¤¢¤ê¤¢¤±¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥ß¥ë¥¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¡Á12·î31Æü(ÌÚ)
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ173±ß(ÀÇ¹þ) ¡¦ 5¸ÄÆþ864±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¤¢¤ê¤¢¤±Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¦É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¦±ØÇäÅ¹¡¦¤¢¤ê¤¢¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥óÅÐ¾ì¥Ý¥±¥â¥ó°ìÍ÷¡§¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¦¥Ò¥È¥«¥²¡¦¥¼¥Ë¥¬¥á¡¦¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¦¥Á¥³¥ê¡¼¥¿¡¦¥Ò¥Î¥¢¥é¥·¡¦¥ï¥Ë¥Î¥³¡¦¥¥â¥ê¡¦¥¢¥Á¥ã¥â¡¦¥ß¥º¥´¥í¥¦¡¦¥Ê¥¨¥È¥ë¡¦¥Ò¥³¥¶¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥Þ¡¦¥Ä¥¿¡¼¥¸¥ã¡¦¥Ý¥«¥Ö¡¦¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¡¦¥Ï¥ê¥Þ¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥³¡¦¥±¥í¥Þ¥Ä¡¦¥â¥¯¥í¡¼¡¦¥Ë¥ã¥Ó¡¼¡¦¥¢¥·¥Þ¥ê¡¦¥µ¥ë¥Î¥ê¡¦¥Ò¥Ð¥Ë¡¼¡¦¥á¥Ã¥½¥ó¡¦¥Ë¥ã¥ª¥Ï¡¦¥Û¥²¡¼¥¿¡¦¥¯¥ï¥Ã¥¹
¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸(Á´6¼ï)¥Ç¥¶¥¤¥óÅÐ¾ì¥Ý¥±¥â¥ó°ìÍ÷¡§¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡¦¥Á¥³¥ê¡¼¥¿¡¦¥¥â¥ê¡¦¥Ê¥¨¥È¥ë¥¼¥Ë¥¬¥á¡¦¥ï¥Ë¥Î¥³¡¦¥ß¥º¥´¥í¥¦¡¦¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥Ý¥«¥Ö¡¦¥Õ¥©¥Ã¥³¡¦¥Ë¥ã¥Ó¡¼¡¦¥Ò¥Ð¥Ë¡¼¡¦¥Û¥²¡¼¥¿¥Ò¥È¥«¥²¡¦¥Ò¥Î¥¢¥é¥·¡¦¥¢¥Á¥ã¥â¡¦¥Ò¥³¥¶¥ë¥Ä¥¿¡¼¥¸¥ã¡¦¥Ï¥ê¥Þ¥í¥ó¡¦¥â¥¯¥í¡¼¡¦¥µ¥ë¥Î¥ê¡¦¥Ë¥ã¥ª¥Ï¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¡¦¥±¥í¥Þ¥Ä¡¦¥¢¥·¥Þ¥ê¡¦¥á¥Ã¥½¥ó¡¦¥¯¥ï¥Ã¥¹
¢¨5¸ÄÆþ¤ê¤ÎÃæ¤Î¸ÄÊñÁõ¤Ï1¡Á6¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
2026Ç¯2·î27Æü¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¢¤±¤¬¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥ß¥ë¥¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤òÈ¯Çä¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥ß¥ë¥¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤ë·ª¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÎýÆý¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ç¡¢·ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥â¥ó¥Ö¥é¥óñ²¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È³ÆÃÏÊý¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎ¹Î©¤Á¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡ù
¸ÄÊñÁõ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Á´6¼ï¤òÅ¸³«¡£
¥ß¥ë¥¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿·Á¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1996Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¡¢¤¢¤ê¤¢¤±¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ý¥±¥â¥ó¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¢¤±¤«¤éÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤¢¤ê¤¢¤±¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥ß¥ë¥¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡Á12·î31Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¹¡ª
©NintendoŽ¥CreaturesŽ¥GAME FREAKŽ¥TV TokyoŽ¥ShoProŽ¥JR Kikaku ©Pokémon
