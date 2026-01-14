¡ÖÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ëÊä¶¯¡ª¡×µþÅÔ¤¬J¤Ç£¶Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍDF¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡ª¡Ö¿·¤¿¤Ê¼éÈ÷¤ÎÍ×¡×¡Ö¤¨¤é¤¤¤ÎÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£±·î14Æü¡¢FCÅìµþ¤«¤é¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍDF¤Ï¡¢Êì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£22Ç¯¤ËFCÅìµþ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËµþÅÔ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿H¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¤Ç¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â²ÃÆþ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ëÊä¶¯¡ª¡×¡Ö¶¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤í¤¦¡ª¡×¡Ö³èÌö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÊä¶¯¤À¤Ê¡×¡Ö¶¯Îõ¤Êµ±¤¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡×¡Ö¥µ¥ó¥¬¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½µþÅÔ¤Ø¡ª¡×¡Ö¤¨¤é¤¤¤ÎÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ç¤«¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¼éÈ÷¤ÎÍ×¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï£¶Ç¯ÌÜ¤Ë¡£J£±ÄÌ»»100»î¹ç¤Þ¤Ç¤¢¤È17»î¹ç¤Î28ºÐ¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
