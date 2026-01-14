¡Ö¤ªÁ°¡¢¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ªµÒ¤Ë¤½¤¦¹ð¤²¤¿²¹Àô½É¤ÎÅ¹¼ç¡¦¥×¥ì¥¸¤Ï¡¢ÂÀ¤Ã¤¿»°ÌÓÇ¤À¡£¡¿Ç¤Î¤Ë¤ã²¹Àô(2)
¿´¤ËÈá¤·¤ß¤äÌµÇ°¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤À¤±¤¬Ë¬¤ì¤ë¡¢Ç¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¹²¹Àô½É!?
¢¡¡ÚÂè2ÏÃ¡Û¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ÎÎØ³Ô¡×Æï°æ»ÖÊÝ2
¡½¡½»°ÌÓÇ¤¬¡¢Ëþ·î¤òÇØ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»ä¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡ÖÍ½¸À¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡£¤ªÁ°¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô¤Ë¶á¤¤¤¦¤Á¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È»ä¤Ï¥Ø¥Ê¥Ø¥Ê¤ÈÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£Å¾¤¬¤ë¥È¥Þ¥È¤Ë¿¨¤ì¤ë»ØÀè¤À¤±¤¬¡¢¤ä¤±¤Ë¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡½¡½
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¸¸Ä°¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«²È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢Í¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»°ÌÓÇ¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢Ä«ÍÛ¤¬±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯¡¼¥ë¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡½¡½¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ý¤Ï°¤¤¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î»°ÌÓÇ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¹Àô¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤¢¤Î»°ÌÓÇ¤Î²È¤Ë¤Ï²¹Àô¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤Ã¤È¿å¤¿¤Þ¤ê¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤À¤í¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Ç¤È¿å¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡¢Æ¬¤ò¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¤Õ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Èè¤ì¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Ç¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤À¤±¡£¤½¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÎ´¹¬¤µ¤ó¤âµ¢Âð¤·¡¢Í¼ÈÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÙ¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤È¤è¤¯À¤´Ö¤Ç¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤ò¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËËÄ¥¤ëÄ«ÍÛ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ìÆü¤ÎÈè¤ì¤Ê¤ó¤Æ¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤Í¡¢º£Æü½¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢àdifferenceá¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡£¥Þ¥Þ¡¢¤ï¤«¤ë¡©¡×
¡¡¸ý¤ÎÃ¼¤Ë¥½¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤¢¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¶µ¤¨¤Æ¡×
¡¡¤Ø¤Ø¤ó¡¢¤È¶»¤òÄ¥¤ëÄ«ÍÛ¡£¾®ÊÁ¤Ê¤Î¤Ï»ä¤Î°äÅÁ¡¢ÏÃ¤·¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÎ´¹¬¤µ¤ó¤Î°äÅÁ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥«¥·¥ã¥ó¤È²»¤¬¤·¤¿¤Û¤¦¤ò¸«¤ë¤È¡¢Î´¹¬¤µ¤ó¤¬È¤¤òÃÖ¤¤¤ÆÃè¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¡¢à°ã¤¤á¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×
¡Ö¤¦¤ó¡Ä¡ÄÀµ²ò¡×
¡¡Åú¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«ÍÛ¡£
¡¡Î´¹¬¤µ¤ó¤Ë»ëÀþ¤Ç¹ç¿Þ¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤Ã¤È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢Ä«ÍÛ¤¬´é¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢àhappinessá¤Ï¡©¡×
¡¡¤Þ¤¿Î´¹¬¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò³«¤¯¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¡£°ÕÌ£¤Ï¡½¡½¡×
¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×
¡¡À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤ó¡¼¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡£¥Ñ¥Ñ¡¢¤ÉËº¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡ÅÓÃ¼¤ËÄ«ÍÛ¤¬ÆÀ°Õ¤²¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¨¡¼¡¢Âç¿Í¤Ê¤Î¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡à¹¬¤»á¤Ã¤Æ°ÕÌ£¡×
¡ÖÄ«ÍÛ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡£±Ñ¸ì¤Ê¤ó¤Æ²¶¤¿¤Á¤Î»þÂå¤¸¤ã¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¤¢¡×
¡Ö¤½¤¦¤Í¡×¤ÈÎ´¹¬¤µ¤ó¤ÎÅòÆÝ¤Ë¤ªÃã¤òÞ»¤ì¤ë¡£
¡Ö±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Á¤ã¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ä«ÍÛ¤Î´é¤¬°ì½Ö¤À¤±ÆÞ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Î´¹¬¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤ªÃã¤ò°û¤ó¤ÇÇ®¤µ¤ËÌÜ¤òÇò¹õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡·Ú¤¤¸ýÄ´¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂ¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ì×ÃÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò¤»¤«¤¹¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¡Ö¤¢¡¼¡×¤È¤«¡Ö¤¦¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢
¡ÖÍÛºÚÇµ¤Á¤ã¤ó¡¢¼¤á¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡Ä«ÍÛ¤¬¾®À¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤âº£ÆüÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¿°¤òÀí¤é¤»¤¿Ä«ÍÛ¤¬¡¢È¤¤ò¤½¤Ã¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢ËÍ¤Í¡Ä¡ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤ò¡©¡×
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤·¤¿¤¢¤È¡¢Ä«ÍÛ¤Ï´é¤ò¾å¤²¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤¿»þ¤ÎÉ½¾ð¤À¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£
¡ÖÁ´Éô¡¢ÎÃÂÀ¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡ÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¡ª¡×
¡¡Ä«ÍÛ¤Ï¿©»ö¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÎ´¹¬¤µ¤ó¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢º¤¤Ã¤¿´é¤Ç»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Ã¤È¼ó¤ò²£¤Ë¤Õ¤ë¡£
¡¡º£¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âÅú¤¨¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹áÀ¡¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¡¢¤·¤³¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤ò¶»¤Ë³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡Ä«ÍÛ¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¥½¥Õ¥¡¤ÇÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤¬¹±Îã¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï²¼¸Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¥°¥é¥¹¤ÇÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ°û¤à¡£
¡¡º£Æü¤Ï¤µ¤Ã¤´ó¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿à²Æº×¤êÌ£¥µ¥¤¥À¡¼á¤Ë¤·¤¿¡£Çö¤¤ÀÄ¿§¤ÎÃå¿§ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì£¤Ï¥é¥à¥Í¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÎÏÃ¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©¡×
¡¡Æó³¬¤ÎÉô²°¤ò¸«¤Æ¿Ò¤Í¤ë»ä¤Ë¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Î´¹¬¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ó¡×¤ÈÃ»¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò¼¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¤á¤¿ÍýÍ³¤¬ÎÃÂÀ¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤¤¤¸¤á¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢Ä«ÍÛ¤Ï¤½¤ÎÏÃÂê¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÆþ¤é¤Ê¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤ò¤µ¤Ã¤µ¤ÈºÑ¤Þ¤»¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ø¤â¤°¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¡£²¶¤À¤Ã¤ÆÄ«ÍÛ¤Îº¢¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤·¡×
¡¡¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãº»À¤¬¤Ê¤Ë¤«¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤ËÃÆ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£ÎÃÂÀ¤¯¤ó¤Î²È¤Ï¶á½ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¹áÀ¡¤µ¤ó¤È¤ÏÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦´é¤ò¹ç¤ï¤¹¤·¡¢¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¤â¡£¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¡×
¡¡¤ªµ¤³Ú¤ÊÅú¤¨¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¡£
¡¡»ä¤ÎÉÔµ¡·ù¤ò¸«È´¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Î´¹¬¤µ¤ó¤Ï¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç¿°¤ò¼¾¤é¤»¤Æ¤«¤é¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤Ï¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä«ÍÛ¤¬¤Ê¤Ë¤«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡×
¡¡¡½¡½¤ªÁ°¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¹¶·â¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡¡»°ÌÓÇ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤·¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¢¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×
¡Ö¤¢¤Î¡¢¤¢¤Î¤Í¡£»°ÌÓÇ¡½¡½¡×
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤Ã¤¡¢¸¸¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Ï¤º¡£Ç¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢Î´¹¬¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢º£ÅÙ¤ÎÆüÍË¤µ¡¢¼ÓÌð(¤µ¤ä)¤¬´é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡Î´¹¬¤µ¤ó¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¼ÓÌð¤µ¤ó¤ÏÎ´¹¬¤µ¤ó¤ÎËå¤Ç¡¢º£Ç¯»°½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö»ÖÊÝ¤ËÈà»á¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ÊÌ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¯¤è¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤È¤ÇLINE¤·¤È¤¯¤Í¡×
¡¡Î´¹¬¤µ¤ó¤Ï¼ÓÌð¤µ¤ó¤Ë´Å¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà»á¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¡£Ç¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¤É¤³¤«¿Æ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤µ¡×¤È¡¢Î´¹¬¤µ¤ó¤Ï»Ä¤ê¤Î¥µ¥¤¥À¡¼¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¡£
¡Ö»Õ¾¢¡½¡½¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡¢Îã¤Î»Å»ö¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¡×
¡Ö¤¢¤¢¡¢¼ë¿§¤ÎÏÂ»æ¤ÎÏÃ¡©¡¡¤Þ¤À»îºîÉÊ¤ÎÃÊ³¬¤ß¤¿¤¤¡£¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¿ô¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Íè¤ë¡¢¤Ã¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×
¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤À¤í¡©¡¡¤½¤³¤Î¼ÒÄ¹¤¬¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤Îºî¤ëÏÂ»æ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÉã¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ç¼ÉÊÄ¾Á°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ÇÊì¤È¤è¤¯·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Ç¼ÉÊ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌÛ¤Ã¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¾¯¤·¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Ê¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£Î´¹¬¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö²¶¤âÁá¤¯°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤è¡×
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢Äï»Ò¤Î´é¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î´¹¬¤µ¤ó¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÓÌð¤µ¤ó¤ËLINE¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤¤¤Æ¶Ã¤¯¡£ÍøÄÅ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÄÊÌ¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¡
¡¡ÆÍÁ³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤´¤á¤ó
¡¡Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¥¹¥¯¡¼¥ë¼¤á¤¿
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ
¡¡º£ÅÙ¡¢»þ´Ö¤¢¤ë»þ¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡©¡Ù
¡¡ÍøÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇ¯¤¬¶á¤¤¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¼ø¶È»²´Ñ¤ä±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¤Î¹Ô»ö¤Ç²ñ¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·ÏÃ¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î´ÖÊÁ¡£
¡¡Ê¸¾Ï¤ò¸«¤Æ¡¢ÍøÎ§»Ò¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿À³Ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÖ»ö¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ø¤¢¤È¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç
¡¡¹áÀ¡¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡Ù
¡¡Éô²°¤Î¾ÈÌÀ¤¬µÞ¤Ë°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò¼¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÈÍý²ò¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ÎÃÂÀ¤¯¤ó¤¬¤Ê¤Ë¤«´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¡¢ÌÀÆü¤ÎÃë´Ö¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é½Ð¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Þ¤¿¥Á¥«¥Á¥«¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÄÅ»Ò¤µ¤ó¤«¤éÄÉ²Ã¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤¿¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤è¤Í¡Ù
¡¡¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¡£
¡¡¹áÀ¡¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤¤¤Í¡ª¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹ÄøÅÙ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï³«¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¹áÀ¡¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç»£¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤À¡£
¡¡¹áÀ¡¤µ¤ó¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ë¡¢»ä¤Î¶¯Ä¥¤Ã¤¿´é¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î·Ö¸÷Åô¤ÎÇò¤µ¤Þ¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤»¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¤¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²èÌÌ±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤È¡¢»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡Ø¡ô¥Þ¥ÞÍ§¡¡¡ô¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡¡¡ô»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¸¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù
¡¡ÊÂ¤Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡£¤¤¤¤¤Í¡ª¤¬¤â¤¦»°¡û¡»¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò³«¤¯¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ØÁÇÅ¨¤ÊÍÎÉþ¤Ç¤¹¤Í¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù
¡Ø¹áÀ¡¤µ¤ó¤¬¹Ô¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤í¡Ù
¡¡³¨Ê¸»ú¤â¹áÀ¡¤µ¤ó¤òË«¤á¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂ¾¿Í¤Î¹¥´ñ¤ÈÈéÆù¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØËÜÅö¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¡©¡¡¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù
¡ØÎÙ¤Î¿Í¤È¤Î¥»¥ó¥¹¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡Ù
¡Ø¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤À¤±¤É¡¡¥Ó¥Õ¥©¥¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ù
¡¡ÉÔ»×µÄ¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤À¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¿È¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤»ä¤â°¤¤¡£
¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔ²÷¤À¤±¤É¡¢¹áÀ¡¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ°°Õ¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÜ¤»¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£
¡¡¡½¡½¤ªÁ°¤Ï¡£
¡¡»°ÌÓÇ¤ÎÀ¼¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹²¤Æ¤Æ²èÌÌ¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÆü¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿²¤è¤¦¡£Åòµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¦¤Á¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï²¹Àô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£
¡¡ÍøÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤ËÁá¤¯Íè¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢»ä¤¬Ãå¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Å»öÃæ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡¢º°¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸þ¤«¤¤Â¦¤ÎÀÊ¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¥Ê¥×¥¥ó¤Ç¸ý¤ò¿¡¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¥¢¥ÝÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡£»ÖÊÝ¤µ¤ó¡¢¿©»öºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¾¡¼ê¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢²½¾Ñ¤Ãµ¤¤Î¤Ê¤¤´é¡£Çò¤¤»õ¤¬¾Æ¤±¤¿È©¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤è¡£»Å»ö¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³°¸ò°÷¤À¤è¤Í¡©¡×
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë±Ä¶È¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ªÆÀ°ÕÍÍ¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¤È¤³¤È¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡¥¬¥Ï¥Ï¤È¾Ð¤¦¤È¡¢Å¹°÷¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥é¥ó¥Á¤Î°û¤ßÊª»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡¡»ÖÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡©¡×
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃíÊ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÍøÎ§»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡¢ÍÛºÚÇµ¤¬Ç½¦¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¤¦¤Á¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¤«¤é»ô¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ã¤ÆÂçÁû¤®¡×
¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡Íê¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ë¿È¹½¤¨¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¿ÆÀÌ¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼Ö¤Ç±ýÉüÆó»þ´Ö¤À¤è¡£¿²ÉÔÂ¤Ç¤Ò¤É¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢¤¹¤°¤ËÆ°Êª½¦¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£»ä¤Î°¦¾ð¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¡¢¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¤¦¤Þ¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤Ë¤âÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡£°Ö¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¡¡Ìµ°Õ¼±¤ËÁë¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í»°ÌÓÇ¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍÛºÚÇµ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ÖÊÝ¤µ¤ó¤È¤³¤âÀÎ¤ÏÇ»ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡×
¡¡¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¡¢ÍøÎ§»Ò¤µ¤ó¤¬¿Ò¤Í¤¿¡£
¡ÖÆÈ¿È¤Îº¢¤«¤é»ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»°Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤¢¤ì¤Ï½½È¬Ç¯Á°¡£Àã¤Î´¨¤¤Ìë¡¢¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤éÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ÒÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÌÓÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥æ¥¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô¤¨¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥¤Ï¤è¤¯ÌÄ¤¯Ç¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¤¢¤È¤ò¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ê¡¢ºÂ¤ë¤ÈÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢È´¤±ÌÓ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÏÇò¤¤Éþ¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¥Ú¥Ã¥È¤Ï»ô¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡ÖÄ«ÍÛ¤Ï»ô¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¸À¤¦¤±¤É¡¢»ä¤ÏÌµÍý¡£¤â¤¦¤¢¤ó¤ÊÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡ºÇ¸å¤ÏÇòÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ª¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤ì¤¿À¼¤Ç»ä¤òÃµ¤¹¥æ¥¤ò¤Þ¤ÀºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¥¤Ï»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¹¬¤»¤Ê°ìÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òº£¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡½Å¤¯¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢ÍøÎ§»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Î¤µ¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£¤¢¤È¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤â¤´¤á¤ó¡£¤Ê¤ó¤«¡¢»²¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡×
¡¡Ä«ÍÛ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤«ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¤½¤¦¿Ò¤Í¤¿¡£
¡ÖÍÛºÚÇµ¤¬¡¢µÞ¤Ë¡Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏÍýÍ³¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ê¹¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ø°ÕÃÏ°¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡×
¡Ö°ÕÃÏ°¡©¡¡¤¨¡Ä¡Ä¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡©¡×
¡¡¡½¡½Á´Éô¡¢ÎÃÂÀ¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¡¡ºòÆü¡¢Ä«ÍÛ¤¬¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Ç¾Î¢¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò±£¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿åÅû¤ÎÃæ¿È¤ò¤³¤Ü¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»Ò¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤¬¥ß¥¹¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»°²óÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡Ä¤Í¡£ÎÃÂÀ¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÃÂÀ¤¯¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÎÃÂÀ¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¡°û¤ßÊª¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£Å¹°÷¤¬µî¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÍøÎ§»Ò¤µ¤ó¤¬¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÖÎÃÂÀ¤¯¤ó¤¬¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò±£¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¡¢Ä«ÍÛ¤¯¤ó¤¬¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Ä«ÍÛ¤¯¤ó¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÎÃÂÀ¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼Õ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¡×
¡¡À¼¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤º¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¹¢¤ò¼¾¤é¤»¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤·¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢ºÇ½é¤ÏÂç¤¤¯Áû¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤À¤±¤É¡¢ÍÛºÚÇµ¤¬µã¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡£¥á¥â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤µ¡¢¹áÀ¡¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡ÍøÎ§»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Îº½ÅüÆþ¤ì¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¸«¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤«¿åÅû¤Î¤³¤È¤Ï°ì±þ¼Õ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤¿¡£¡Ø¤¿¤Ö¤óÍÛºÚÇµ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤Í¡Á¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡£¥á¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ê¤ó¤«Êò¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¤É¤ó¤ÊÉ÷¤À¤Ã¤¿¤«ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¥Á¥é¥Ã¤È²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤éÁ°¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¤À¤«¤é¡¢Î¢¥¢¥«¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÃµ¤·¤¿¤Î¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡½¡½¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡ÍøÎ§»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Õ¤Ã¤ÈÌÜ¤òÉú¤»¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡×
¡¡À¼¤¬¾¯¤·¤À¤±Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¤¤¤¸¤á¤¿¤È¤«¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÍè¤Ê¤¤¥¯¥»¤Ë¡¢¸ý¤À¤±Ã£¼Ô¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¼êÅÚ»º¤Î¥±¡¼¥¤â°Â¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥¦¥±¤ë¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¥¿¥°¤â¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤è¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ÷Î¥´¶¤Ã¤ÆÂç»ö¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÈï³²¼Ô¥Å¥é¤·¤ó¤É¤¤¡Ù¡Ø¤À¤ë¤¹¤®¡Ù¡¢¤À¤Ã¤Æ¤µ¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÏÃ¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹áÀ¡¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢Åê¹Æ¤Î¸ýÄ´¤ä»þ´ÖÂÓ¤«¤é¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¦¤Á¤é¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Þ¤¢¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡×
¡¡»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¯¡£
¡¡¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ëÄøÅÙ¤Î´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤ÎÎ¢¥¢¥«¤Ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡©¡×
¡¡ÍøÎ§»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ö¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡£µ¤¤Ë¤¹¤ë¤À¤±Â»¤À¤·¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤í¤¯¤Ê¤³¤È½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¤Ç¤â¡¢¸¡º÷¤¹¤ë»Ø¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»î¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎÍåÎó¡£¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤Î¼Ì¿¿¤À¡£
¡¡¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤ÏºòÆü¤Ç¡¢ÀÄ¶õ¤Î¼Ì¿¿¤Î²¼¤ËÊ¸¾Ï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÇ¯¾å¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¡©
¡¡À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë»þ¤âÂç¿Í¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¤·¤é¤±¤ë
¡¡¿Æ¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¾®¤µ¤ÊÄ®¹©Ë¼¤À¤·
¡¡¤·¤«¤â¤Ä¤Ö¤ì¤«¤±¤Æ¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾Ð¾Ð¾Ð
¡¡¡ô¶õµ¤ÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¡¡ô¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¡¡¡ôÏ·³²¡Ù
¡¡¿´Â¡¤¬¡¢¤É¤¯¤ó¤È²»¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¡¢°ã¤¦¡½¡½¤½¤¦»×¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼¡¤ÎÅê¹Æ¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¾®Àâ¤ÎÉ½»æ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Ï¤É¤ó¤À¤±¥á¥¤¥¯¤Ë»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î
¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤»þ¤À¤±
¡¡ÉþÁõ¤â¥À¥µ¤¹¤®¤Æ»à¤Ì
¡¡ÎÙ¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤ë¤ÎÌÂÏÇ
¡¡¡ôÇ¯Áê±þ¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡¡ô±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤À¸³è´¶¡¡¡ô»Å»ö¥¢¥Ô¡¼¥ë²µ¡Ù
¡¡¹¢¤Î±ü¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎä¤¿¤¤Å¥¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÇÅÇ¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¿¥°¤ÎÊ¸¶ç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡½¡½¤¢¤¿¤·¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë»ÖÊÝ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡£
¡¡¡½¡½¤¢¤¿¤·¡¢»ÖÊÝ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âç¹¥¤¤À¤è¡£
¡¡¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Á´Éô?¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
¡¡¼«Ê¬¤¬³ê·Î¤Ë»×¤¨¤¿¡£¿®¤¸¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¶ò¤«¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
