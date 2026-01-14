¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬É½¾´Âæ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿Æü¡¡±«¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¿å¤òÆÀ¤¿µû¡×¤Î¤è¤¦¤Ë²÷Áö¤·¤¿
³ÑÅÄÍµµ£2021¡Á2025¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹10¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¢¡³ÑÅÄÍµµ£¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¡¦Á°ÊÔ¡ä¡ä¡ÖÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¡×¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï£¹°Ì
¢¡³ÑÅÄÍµµ£¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¡¦ÃæÊÔ¡ä¡ä¡ÖÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇºÇ¤âÀ¸¤¤Î¤¤¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×
¡¡2021Ç¯¤ËÆüËÜ¿ÍF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î20ºÐ¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡£¾®ÎÓ²ÄÌ´°Î°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂç¤¤¤ËÍ¯¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤¿5¥·¡¼¥º¥ó¡£¹Óºï¤ê¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤òÉð´ï¤Ë¹¶¤á¤Þ¤¯¤ë¼ã¼ê»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢åÌÌ©¤Ê¥ì¡¼¥¹ÀïÎ¬¤ò´°¿ë¤¹¤ëÀ®½Ï¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡F1³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤¿2021Ç¯¡Á2025Ç¯¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤ò10¸Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥¦¥§¥Ã¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤¤¤ËËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡¡photo by BOOZY
¡Ê£¸¡Ë2024Ç¯¡÷Âè21Àï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP
¡¡RB¤Î¥Þ¥·¥ó³«È¯¤Ï¡¢Âè10Àï¥¹¥Ú¥¤¥óGP¤«¤é´°Á´¤Ë»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ï¤½¤Î¼ºÇÔ¤òÈÔ²ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¼Â¤Ë7Àï¤â¤Î´Ö¡¢¥Î¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃæÃÄ¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦¥Ï¡¼¥¹¤Ë¤Ïº¹¤ò³«¤±¤é¤ì¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥«¥ë¥É¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤òºÇ¸å¤Ë¥·¡¼¥ÈÁÓ¼º¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤ò½ä¤Ã¤ÆÉ¬Í×°Ê¾å¤ËíÂíà¤òÀ¸¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥Þ¥·¥ó¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ß¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤â¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢±«¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤À¡£
¡¡ÅÚÍË¤ÎÍ½Áª¤Ï¹ë±«¤Î¤¿¤á½ç±ä¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüÍË¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑÂ§¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¤½¤³¤Ç¤â²¿¿Í¤â¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±«¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³ÑÅÄ¤ÏÍ½Áª3°Ì¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¥Þ¥·¥óº¹¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ï¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖFP1¤«¤é¥°¥ê¥Ã¥×¤¬Á´Á³´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤ò´¹¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÏÂçÉý¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤³¤½¡ÊËÍ¤Ë¡Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Æ¤â¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÍ½Áª¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¼«¿®¤ò¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Q1¤ÎÁö¤ê»Ï¤á¤«¤éÂ®¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¿¡¼¥ó4¤Ç´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·è¾¡¤Ç¤â³ÑÅÄ¤Ï3°Ì¤ò¼é¤ê¡¢É½¾´Âæ·÷Æâ¤òÁö¹Ô¡£±«µÓ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤Î½ÐÆ°¤òÍ½´ü¤·¤Æ¥¹¥Æ¥¤¥¢¥¦¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÈ½ÃÇ¤ËÈ¿¤·¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤Ø¤Î¸ò´¹¤òÍ×µá¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤Ï¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤¬ºÇÅ¬¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤¬¹¥¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÏÀÖ´ú¤ÇÃæÃÇ¡£¤³¤ì¤ÇÉ½¾´Âæ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¡¢7°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤ÈÀÖ´ú¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·ÀÖ´ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢±¿¤¬ËÍ¤é¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·ë²Ì¤ÏÀïÎ¬È½ÃÇ¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢É½¾´Âæ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂ®¤µ¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤»ëºÂ¤Ç¥ì¡¼¥¹Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥óÍ½Áª4°Ì¡¿·è¾¡2°Ì¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼Í½Áª15°Ì¡¿·è¾¡3°Ì¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¾´Âæ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿¤Ó¤·¤í¤ÎÉôÊ¬¤â´Þ¤á¡¢º£¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤È¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÉ½¤ï¤¹¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ê£¹¡Ë2025Ç¯¡÷Âè3Àï¡¦ÆüËÜGP
¡¡°ìÅÙ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÈ´Å§¡£³ÑÅÄ¤Ï¤½¤ì¤òÊì¹ñ¡¦ÆüËÜGP¤Ç´ü¤»¤º¤·¤Æ²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óRB21¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Î¤Ï¶âÍË¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤È¤Îºî¶È¤âÇ¯Ëö¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¥Æ¥¹¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡£½àÈ÷ÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢³ÑÅÄ¤Ï¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÄ©Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´¶¤¸¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç¡Ë¥·¡¼¥È¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢FP1¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃí¤®¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËRB21¤È¤¤¤¦¥Þ¥·¥ó¤ò»Å¾å¤²¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¡£¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥Þ¥·¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¾Ç¤é¤º¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ê²û¡Ê¤Æ¤Ê¤º¡Ë¤±¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤Ï¥¿¡¼¥ó2¤Ç¤ä¤ä¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢15°Ì¤ÇQ2ÇÔÂà¡£·è¾¡¤Ï¤½¤³¤«¤éÈÔ²ó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤¬³§Ìµ¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢12°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¸å¤Î³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì´¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤Ê¥ì¡¼¥¹½µËö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£½µËö¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò½ü¤±¤ÐÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê½µËö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ø¤Ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡53¼þ¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥·¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ÏFP1¤ÎÁö¤ê»Ï¤á¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¤òº£¤ä¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¥×¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê10¡Ë2025Ç¯¡÷Âè23Àï¥«¥¿¡¼¥ëGP
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¾å²ó¤ë5ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤±¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î2Âæ¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥¿¡¼¥ó1¤Ø¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿¤¢¤È¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¸«»ö¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢5°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤ó¤Ê»Ñ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÊÉ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¸±¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¾º³ÊÄ¾¸å¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè7Àï¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ãGP¤ÎÍ½Áª¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥·¥ó¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¡¢Æ±»þ¤Ë¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â°Û¾ï¤ò¤¤¿¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤âÏªÄè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ä¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹ÌäÂê¤â¤è¤¦¤ä¤¯²þÁ±¡£³ÑÅÄ¼«¿È¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢¾õ¶·¤Ï½ù¡¹¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè17Àï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç¤Ï1ÀïÃÙ¤ì¤Ç¿··¿¥Õ¥í¥¢¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ÆÍ½Áª6°Ì¡£·è¾¡¤Ç¤â¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤ä¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Á°¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤ê¤â¥Î¥ê¥¹¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î»Ä¤ê7Àï¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È2026Ç¯¤â³ÑÅÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥·¥ó»ÅÍÍ¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î0.2¡Á0.3ÉÃ°ÊÆâ¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¤µ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÑÅÄ¤é¤·¤¤¡ÖÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¡×¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡0.3ÉÃº¹¤¬Q1ÇÔÂà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤Éµ©¡Ê¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¸«¤ëÀÜÀï¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢³ÑÅÄ¼«¿È¤Î¥ß¥¹¤äÌ¤½Ï¤µ¡¢ÉÔ±¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶ì¶¤ä¥ß¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÎÏ°Ê¾å¤ËÄã¶õÈô¹Ô¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¿ï½ê¤ËÂ®¤µ¤ÎÊÒÎÚ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤â¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÈÖ³°ÊÔ¡Ë2020Ç¯¡÷FIA F2ºÇ½ªÀï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó
¡¡F1¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤òÅÒ¤±¤¿FIA F2¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡£³ÑÅÄ¤ÏÍ½Áª¤Ç¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·è¾¡¤Î¥ì¡¼¥¹1¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆF1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢1½µ´ÖÁ°¤ÎÍ½Áª¤Ç¥¹¥Ô¥ó¤òµÊ¤·ºÇ¸åÈø¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ëÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿Æ±¤¸¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Ç¡¢´°àú¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡¤Ç¤â¡¢¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Þ¥¼¥Ô¥ó¤Ê¤É¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÁê¼ê¤Ë¤â¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÈô¤Ó¹þ¤ß¤È¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¶î¤±°ú¤¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤é¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë°î¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡F1¤ÎÊ£»¨¤Ç¸·¤·¤¤´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê°Ê¹ß¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¿¤À½ã¿è¤Ë¥ì¡¼¥¹¤È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Î»Ñ¤â¡ÖÈÖ³°ÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¹¶¤á¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¹¶¤á¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤äÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤¿¥¿¥¤¥ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¾ï¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤À®Ä¹¤·¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡ØÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡ãÎ»¡ä