¡¡¾®Àâ²È»ÖË¾¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦À¶Ëú»Ò¤¬¡¢¾®Àâ¤Î¸øÊç¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë»õ³ú¤ß¤·¤Ê¤¬¤éÆÍ·â¼èºà¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¿Í¤Ï¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¡Ê¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼»ä¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ë¤òÃµµá¤·¡¢¡È¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¡É¤È¤Ï¡¢¡È¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤Ï¡¢¤ËÇ÷¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡×¤Ï¡¢¡ÖBOXBOXBOXBOX¡×¤ÇÂè62²óÊ¸éº¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ºäËÜÏÑ¤µ¤ó¡£Æ±ºî¤Ï³©Àî¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤À26ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢¤³¤ì¤¬½é±þÊçºî¤ÈÊ¹¤±¤Ð¶ìÏ«ÃÎ¤é¤º¤Ë»×¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡½¡½¡£¡ÊÊ¸¡§À¶ Ëú»Ò¡¢¼Ì¿¿¡§ÉðÆ£Æà½ïÈþ¡Ë¡£
Ì¸¤ÎÃæ¤ÎÂðÇÛ½ê¤ÇÆ¯¤¯°Â¡Ê¤¢¤ó¡Ë¤Ï¡¢Î®¤ì¤Æ¤¯¤ëÈ¢¤ÎÃæ¿È¤òÌÑÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±½ãÏ«Æ¯¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿·Æþ¤ê¤Î°ð¿¹¤Ï½é¤á¤ÆÍú¤¤¤¿°ÂÁ´·¤¤Ç¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤ò½³¤ê¡¢ºÊ¤Î¼£ÎÅÈñ¤Î¤¿¤áÆ¯¤¯ºØÆ£¤Ï¼ò¤ÇÉÔ°Â¤òÊ¶¤é¤ï¤¹¡£¸½¾ì´ÆÆÄ¤Î¿ÀÂå¤Ïº³Ëö¤Ê¤³¤È¤â°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢ÄÃÄËºÞ¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤È¤»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÍýÍ³¤«¤é¡¢°Â¤Ï¤Ï¤¸¤á¤ÆÈ¢¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡½¡½¡£ËÌ³¤Æ»¢ª²Æì¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ÇËÜ¹¥¤¤Ë
¡¡ºäËÜ¤µ¤ó¤ÈËÜ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¾®³Ø£±Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¤Î¼Â²È¤ÎËÌ³¤Æ»¤«¤é¡¢Éã¤Î¼Â²È¤Î²Æì¸©µÜ¸ÅÅç¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Êý¸À¤¬¤ï¤«¤é¤º°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÀ³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¾®³Ø£´Ç¯À¸¤Þ¤ÇÁ´Á³Í§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿Þ½ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆÉ½ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Îº¢¤ÏÀÄ¤¤Ä»Ê¸¸Ë¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤Î¡Ö¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î²£¤È¤«¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÌ¾Á°¤Î¿Í¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡¢ÂçÂÎÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡Øºî²È¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤À¤·¤¿¡£¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ËÜ¤òÆÉ¤àÌÌÇò¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÍðÊâ¤Î¡Ø¿Í´Ö°Ø»Ò¡Ù¤ä¡Ø°òÃî¡Ù¤«¤é½ãÊ¸³Ø¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ³Ø£±Ç¯¤ÇÊ¡²¬¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ËèÆü³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¤ÇÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤±¤ÐµõÌµ¼çµÁÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ìÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Â´¶È¤ËºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤ÊÃ±°Ì¤ò¤È¤ë°Ê³°¤Ï¥Ð¥¤¥È¤«¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄÌ¤¤¡£³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤äÂç¹¾·ò»°Ïº¡¢¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¡¢Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤Î¾®Àâ¤ò¤à¤µ¤Ü¤êÆÉ¤ó¤À¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßSFºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿Í´ÖÏ»ÅÙ¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿Ê¸·Ý¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö¤ªÂê¤ò½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°Ã»ÊÔ¤ò½ñ¤¤¤Æ¹çÉ¾¤¹¤ë¤È¤«¡¢10ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Î±ÇÁü¤ò½ñ¤µ¯¤³¤·¤ÆÈ¯É½¤·¹ç¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼Â¸³Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃ»¤¤¤â¤Î¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤é¡©
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤º¡¢±þÊç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ñ¤¤«¤±¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ±þÊç¤·¤¿¤Î¤ÏÃ»²Î¤Î¾Þ¡£Âç³ØÃæÂà¸å¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿ºÇ½é¤ÎÇ¯¤Ë¡¢ºû°æ¹¨Ç·¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°½½°ìÊ¸»ú¡Ê¤ß¤½¤Ò¤È¤â¤¸¡Ë¤ÎÃ»²Î¤Ê¤é½ª¤ï¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¹¤°Íè¤ë¤Î¤Ç´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££±¼¡Í½Áª¤âÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡×
¼¹É®¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡õ¥Ó¡¼¥º¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡£¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¼õ¾Þ¸å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿´ù¤òÇã¤Ã¤Æº£¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ËºÜ¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡á¼Ì¿¿¡§ÉðÆ£Æà½ïÈþ¡Ö´°À®¤µ¤»¤ë¡×¤¬ºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯
¡¡2024Ç¯£³·î¡¢¾®Àâ¡ÖBOXBOXBOXBOX¡×¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Ê¸éº¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿¡£½é±þÊç¤Ç½é¼õ¾Þ¡¢¤½¤ì¤¬³©Àî¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²÷¿Ê·â¡£¤Ê¤¼º£²ó¤Ï´°À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â¼Á£²Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸·Ý¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¹â¹»¤Î»þ¤ËÂðÇÛ½ê¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤¿·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÈ¿±þ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤«Ä¹ÊÔ¤Ë¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£2023Ç¯¤Î£³·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¹½ÁÛ¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤½¤Î£±Ç¯¸å¡£ËÜÊ¸¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£±Ç¯¸å¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤À¤±Ä¹¤¤¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖPOP»×ÁÛ²È¤Î¿åÌî¤·¤º¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ò¥»¥ë¥ÕÆÈË¼¥·¥¹¥Æ¥à¡Ó¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÒÀ¸³è¤È¤Ï¹±¾ïÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¤³¤È¤À¤±¤¬À¸³è¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ó¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ëµ¯¤¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë±¿Æ°¤·¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ËÁÏºî¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¡¢É¬¤º£³»þ´Ö¼¹É®¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ£²»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê£±»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡Ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ó¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾ÇÁç´¶¤ä¤É¤óµÍ¤Þ¤ê´¶¤ò¶¯Îõ¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¢¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖBOXBOXBOXBOX¡×¤ÏÂðÇÛ½ê¤ÇÆ¯¤¯£´¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡ÖÏ«Æ¯¡×¤¬¼çÂê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏºäËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤ÏÂðÇÛ½ê¤ä´ÇÈÄ»ý¤Á¡¢Âç³Ø¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÉÊ½Ð¤·¡¢ÃæÂà¸å¤ÏÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÅÅÏÃ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¡¢¤É¤ì¤â¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ø²æ¤ä¿´¿È¤òÉÂ¤à¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥±¥¢¤¬Á´Á³¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö°·¤¤¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ºîÃæ¤Î£´¿Í¤Ï¤¢¤ê¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤Î¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤òµß¤¤¤¿¤¯¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤Éµß¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¾®Àâ¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¹Í¤È¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç´õË¾¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ö²ò·è¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¤À¤È»×¤¤¡¢£´¿Í¤¬Ï¢ÂÓ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¡¢¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ÏÅÐ¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¸éº¾Þ¤âÍî¤Á¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àâ¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼¡¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡Ê¸éº¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¼¹É®»þ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Îµ²±¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿´µö¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ÏÁªÉ¾¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¼ø¾Þ¼°¤â¡¢³©Àî¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Îº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤¼¡ÖBOXBOXBOXBOX¡×¤Ï¼õ¾Þ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¸½Âå¤ËÄÌ¤º¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¼Ò²ñÇ§¼±¤äÀ©ÅÙ¤Î¤æ¤¬¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¤ò½ñ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤Ç¤â¡¢ÁÇ¤ÎËÍ¤È¤·¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥â¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ï¾×Æ°Åª¤ËÊª¸ì¤òºî¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¼«²ü¤â¹þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£½ñ¤¤¤¿¤¢¤ÈÎäÀÅ¤ÊÌÜ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¾®Àâ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£¤¤¤Á¤É¾®Àâ¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ºîÉÊ¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢²þÁ±ÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÉ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅØ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤â¤·¶á¤¯¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼¹É®¤Î³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Îº¬¸»Åª¤Ê´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£ÅÚ°æÁ±À²¤µ¤ó¤¬¡ØÌ£ÉÕ¤±¤Ï¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÏÂ¿©¤ÏÌ£Ãµ¤·¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¿¤Àè§¤Ç¤¿¤â¤Î¡¢¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤«¤éÌ£¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£¼«Ê¬¤Î¾®Àâ¤â¡¢¼«¤éÌ¥ÎÏÃµ¤·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¡£¼«Ê¬¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»þ¡¹¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¸¾Ï¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¡ØBOXBOXBOXBOX¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢´î¤Ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºäËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï¡£
¡ÖºÇ¹â¤Î¿¦¶È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾®Àâ¤À¤±¤ÏÆÃÊÌ°·¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ç²è¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÌ¡²è¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾®Àâ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢·Ý½Ñ¤Ïºî¼Ô¤Î½ãÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤Ï°ì¿Í¤Ç´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òºî¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÊÔ½¸¤ÎÊý¤Î¼ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤¬Ã¯¤«¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î²Ã¹©¤Î¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃ¯¤«¤â¤½¤ì¤ò°ì¿Í¤ÇÆÉ¤à¡£¤³¤Î´Ø·¸¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥·¥º¥à¤Ê¹Í¤¨¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×
¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ï«Æ¯¤¬¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬µöÍÆ¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î·ÁÂÖ¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£½ãÅÙ100¡ó¤Î¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢Ã¯¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤º¤Ë¼«Ê¬¤¬Ç§¤á¤¿²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ï«Æ¯¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¾®ÀîÅ¯¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¼ÂºÝ¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢È¢¤ò»ÅÊ¬¤±¤ëÏ«Æ¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£º£¸å¡¢¤½¤¦»×¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Î¤È¤³¤í¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ«Æ¯¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¡ØBOXBOXBOXBOX¡Ù¤Î¤¢¤Î£´¿Í¤òµß¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¡×
1999年、北海道生まれ。26歳。2025年、第62回文藝賞を「BOXBOXBOXBOX」で受賞。同作が第174回芥川賞候補に。
