BTS¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÆüÄøÈ¯É½ ÆüËÜ¸ø±é¤ÏÌó7Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅ¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡ÛBTS¡Ê¥Ó¡¼¥Æ¥£¡¼¥¨¥¹¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤«¤é2027Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBTS WORLD TOUR¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï¡¢2019Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆLOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF¡Ç - JAPAN EDITION¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTSÌó4Ç¯¤Ö¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢ÆüÄø¾ÜºÙ
º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2022Ç¯¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡ØBTS PERIMSSION TO DANCE ON STAGE¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï¡¢2019Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆLOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF¡Ç - JAPAN EDITION¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦34ÅÔ»Ô¤ÇÁ´79¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃ±°ì¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¡¢¤«¤ÄBTS¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡£4·î9Æü¡¦11Æü¡¦12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³¤³°¸ø±é¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡ØBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤¬4·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï360ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ÎË×Æþ´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯¤ËÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¤Ç¤Î¸ø±éÆüÄø¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÅìµþ¡Û Åìµþ¥É¡¼¥à
2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë ³«¾ì 16¡§30¡¿³«±é 18¡§30
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì 13¡§00¡¿³«±é 15¡§00
¢¨¸ø±éÆâÍÆ¡¢³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¡¢½Ð±é¼ÔÅù¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨¾åµÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·¤ÏÉÔ²Ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTSÌó4Ç¯¤Ö¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢ÆüÄø¾ÜºÙ
¢¡BTS¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼È¯É½
¢¡¡ÖBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡×³«ºÅÆü»þ¡¦²ñ¾ì¡ÊÍ½Äê¡Ë
