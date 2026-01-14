¡Ú1·î14Æü¡Ûº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©¿·Ç¯¤Îº§³è·×²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹♡
º£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£Æü¤òÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ä¡ª
¡Ö1·î14Æü¡×º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©
¡Ö1·î14Æü¡×¤Ï¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Ç¯½é¤ËÎø°¦¤ä·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µÇ°Æü¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Öº§³èºîÀï²ñµÄ¤ÎÆü¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
1·î14Æü¤Ï¡¢¡Öº§³èºîÀï²ñµÄ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ë»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥¹¥Þ¥ê¡¼¤¬À©Äê¤·¤¿µÇ°Æü¤Ç¤¹¤è¡£
Ç¯½é¤Ëº§³è¤ä·ëº§¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ¦ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô