¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡È¼«ÎÏ¡É¤Ç¤Î±ß°ÂÁË»ß¤Ë°Å±À¡ÄÂ¾Êý¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ç¤Ï¡Ö±ß¹â¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Î²ÄÇ½À¤â¡£¡ÒË½Íî¡¦Ë½Æ¡ÓÎ¾¥ê¥¹¥¯Êú¤¨¤ëÇÈÍð´Þ¤ß¤ÎÅ¸³«¤«¡Úº£½µ¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¡Ò155¡Á160±ß¡Ó¤Îº¬µò¡Û
Àè½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¸å¤Î±ß°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¡ÖÎò»ËÅª±ß°Â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿1¥É¥ë¡á161±ß¤Î¿å½à¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï2024Ç¯°ÊÁ°¤È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡È¼«ÎÏ¡É¤Ç±ß°Â¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï°ìÃÊ¤ÈÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÊÆºÇ¹âºÛÈ½·è¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤ºàÎÁ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¥Á¡¼¥ÕFX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦µÈÅÄ¹±»á¤¬¡¢¤½¤Îº¬µò¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÁê¾ìÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1·î13Æü¡Á1·î19Æü¤Î¡ÖFXÅê»ñÀïÎ¬¡×¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦Àè½µ¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¸å¤Î±ß°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£½ù¡¹¤Ë¡ÖÎò»ËÅª±ß°Â¡×¤Î¥Ô¡¼¥¯1¥É¥ë¡á161±ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¦ÆüËÜ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï2024Ç¯°ÊÁ°¤È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«ÎÏ¡×¤Ç¤Î±ß°ÂÁË»ß¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¥É¥ë¤Ë¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÊÆºÇ¹âºÛÈ½·è¤Î±Æ¶Á¤Ê¤ÉÍ×Ãí°ÕºàÎÁ¤¢¤ê¡£
¡¦º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤â¡Ö155¡Á160±ß¡×¤ÈÇÈÍð´Þ¤ß¤ÎÅ¸³«¤«¡£
1¥É¥ë¡á158±ßÂæ¡Ä2025Ç¯¤Î±ß°Â¥Ô¡¼¥¯¤ËÀÜ¶á¤·¤¿Àè½µ
¡ÖÎò»ËÅª±ß°Â¡×1¥É¥ë¡á161±ß¤â»ëÌî¤Ë
Àè½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï9Æü¶âÍËÆü¤ËÂç¤¤¯¾å¾º¤·¡¢2025Ç¯10·î¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¸å¤Î¹âÃÍ¤Ç¤¢¤ë1¥É¥ë¡á157.8±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢°ì»þ158±ßÂæ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ12·î¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤Æ1·îFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤è¤ëÁá´ü²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ê¤É¤¬ÊÆ¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇä¤êºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÎÆüÂ¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê2025Ç¯10·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥À¡¼FX
¤³¤Î´Ö¤Î¹âÃÍ¹¹¿·¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î¾åÃÍ¤ÎÌÜ°Â¤Ï2025Ç¯¤Î¹âÃÍ¤Ç¤¢¤ë158.8±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¤¤¤è¤¤¤è2024Ç¯7·î¤ËµÏ¿¤·¤¿161.9±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¶ÉÌÌ¤Î¥Ô¡¼¥¯¿å½à¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î·îÂ¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê2020Ç¯¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥À¡¼FX
±ß°ÂÁË»ß¤ÎÀÚ¤ê»¥¡Ö°ÙÂØ²ðÆþ¡×¤Ï¡ÈÈ¯Æ°¥é¥¤¥ó¡É¤ËÆÏ¤«¤º
2024Ç¯7·î¤ËµÏ¿¤·¤¿1¥É¥ë¡á161.9±ß¤Ï¡¢1986Ç¯°ÊÍèÌó38Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¿å½à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÎò»ËÅª±ß°Â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎò»ËÅª±ß°Â¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤¹¤Ç¤Ë3±ßÄøÅÙ¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ë¤è¤ëÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤òºÆ³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢²áµî¤ËÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¶ÉÌÌ¤È¡¢Â¸µ¤Î¾õ¶·¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤ÇÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬²áµî5Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ë5Ç¯MA¡Ê°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ë¤ò3³äÁ°¸å¾å²ó¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢9Æü»þÅÀ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï5Ç¯MA¤ò14¡ó¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î5Ç¯MA¤«¤¤Î¥Î¨¡Ê1980Ç¯¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
²áµî2²ó°ÙÂØ²ðÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¶ÉÌÌ¡Ê5Ç¯MA¤ò3³äÁ°¸å¾å²ó¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¡Ë¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î½Û´ÄÅª¤Ê¹âÃÍ·÷¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê±ß°Â¶ÉÌÌ¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë1998Ç¯¤Î1¥É¥ë¡á147±ß¡¢2015Ç¯¤Î1¥É¥ë¡á125±ß¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â5Ç¯MA¤ò3³ä¾å²ó¤Ã¤¿¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬5Ç¯MA¤ò4³ä°Ê¾å¾å²ó¤Ã¤¿Îã¤Ï¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬5Ç¯MA¤ò3³ä¾å²ó¤ë¿å½à¤Ï¡¢½Û´ÄÅª¤Ê¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Î¡È¸Â³¦·÷¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤Ï¡¢¸Â³¦·÷¤Ë¤¢¤ë±ß°Â¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¸µ¤Î¿å½à¤Ï¤Þ¤ÀÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ë¾ò·ï¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍøº¹½Ì¾®¤Ç¤â±ßÇã¤¤È¿±þ¤»¤º¡Ä¡È¼«ÎÏ¡É¤Î±ß°ÂÁË»ß¤Ë°Å±À
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ìó1Ç¯È¾Á°¤Î2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1¥É¥ë¡á161±ß¤Ç¼ýÂ«¤·¤¿±ß°Â¡£Â²¼¤Ç¤Ï²ðÆþ¤·¤Æ¤â»ß¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï2024Ç¯°Ê¹ß¡¢°ì»þÅª¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1¥É¥ë¡á140±ß¤òÂç¤¤¯³ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë2Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê150±ßÁ°¸å¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢2024Ç¯7·î¤Ë125±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿5Ç¯MA¤Ï¡¢Â²¼¤Ç¤Ï138±ßÁ°¸å¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢5Ç¯MA¤ò3³ä¾å²ó¤ë¿å½à¤Ï¡¢2024Ç¯7·î»þÅÀ¤Î160±ßÁ°¸å¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï180±ß¶á¤¯¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤È5Ç¯MA¡Ê1980Ç¯¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤¹¤Ç¤Ë¤ß¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢5Ç¯MA¤ò3³ä¾å²ó¤ë¿å½à¤Ï¡¢·Ð¸³Åª¤ËÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤¬ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¼«ÎÏ¡É¤Ç±ß°Â¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿±ß°Â¤Î¸Â³¦·÷¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤·¤½¤Î¸Â³¦·÷¤¬180±ßÉÕ¶á¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¼«ÎÏ¤Ç¤Î±ß°ÂÁË»ß¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢¶âÍøº¹¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüÊÆ¶âÍøº¹¡ÊÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¡Ë¤Ï2025Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤¯½Ì¾®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë2025Ç¯1¡Á3·î¤Î¶âÍøº¹¤ÈÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î´Ø·¸¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï140±ß¤ò³ä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï160±ß¤Ë¸þ¤«¤¦Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½5»²¾È¡Ë¡£
¶âÍøº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤â±ß¹âÊý¸þ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬Æß¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢±ß°Â¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï°ìÃÊ¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½5¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¡Ê2025Ç¯1·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
Éâ¾å¤¹¤ë¡ÖÊÆ·Êµ¤³Ú´ÑÏÀ¡×¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢Í×Ãí°Õ¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ÎÆ°¤¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤2025Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼è°úÆ°¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿CFTC¡ÊÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ËÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Åêµ¡¶Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï2025Ç¯4·îËö¡¢¶õÁ°µ¬ÌÏ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬½Ì¾®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤Ë±è¤Ã¤¿Å¸³«¤Ç¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½6»²¾È¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤ò¿¬ÌÜ¤ËÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ë±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó²ò¾Ã¤ËÈ¼¤¦±ßÇä¤ê¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½6¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2025Ç¯1·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ë±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î²ò¾Ã¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ì½ä¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁ°¸å¤«¤é¡¢ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤âÂÆ§¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÊÆ¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇä¤ê¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡Ö±ßÇä¤ê¡×¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊÆ¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇä¤ê¤òÀÑ¤ßÁý¤·¡¢¡ÖÎò»ËÅª±ß°Â¡×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Â¸ºß¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2025Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤Ø¤ÈµÞÅ¾´¹¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇä¤ê¤Ø¤ÎºÆÅ¾´¹¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¿ÞÉ½7»²¾È¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÎÄÌ²ß°Â¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»ÑÀª¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½7¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2022Ç¯¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ß¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¼«ÎÏ¤Ç±ß°Â¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÄÌ²ßÀ¯ºö¤Î¡ÈÂåÌò¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬±ßÇä¤ê¤òºÆ¤Ó³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë±ß°ÂÍÞÀ©¡¦À§Àµ¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï¡Ö155¡Á160±ß¡×
º£½µ¤ÏCPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬Â¿¤¯Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ12·î¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¡¢1·îFOMC¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï2025Ç¯10¡Á12·î´ü¤ÎÊÆGDPÀ®Ä¹Î¨¤¬5¡óÄ¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¡ÖÊÆ·Êµ¤³Ú´ÑÏÀ¡×¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢º£½µ¤ÎÊÆ·Êµ¤»ØÉ¸¤â¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢ÊÆ¶âÍø¾å¾º¡áÊÆ¥É¥ëÇã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢9Æü¤Ë½Ð¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï14Æü¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬°ã·û¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤¬Ë½Íî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÆ¶âÍøÄã²¼¡áÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹âÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£½µ¤Ï±ß°ÂÊý¸þ¡¦±ß¹âÊý¸þ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂç¤¤¯¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡Ö155¡Á160±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ ¹±
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¥Á¡¼¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£FX³ØÄ¹
¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ëµ¡´Ø¡¢ÁÈ¿¥¡¢¥°¥ë¡¼¥×Åù¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Î¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ëÂ»³²¡¢Â»¼º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢É®¼Ô¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜÏ¢ºÜÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£