¤³¤ì²¿¤Ë»È¤¦¤ó¡Ä¡©¤Þ¤µ¤«¡©¡Ö²¬»³±Ø¤Î¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡×¤éÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥á¡¼¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¡Ö£Ê£±¥Õ¥¡¥¸¤ÎÍèµ¨¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤¬£Ê£±¤Ë½é¾º³Ê¤·²¬»³¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿£²£°£²£µÇ¯¡¢£Ê£Ò²¬»³±Ø¤Î±Ø°÷Í»Ö¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ââ¡×¤¬ºîÀ½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±þ±ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ç°ìÌöÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Þ¤Í¤¿°ìËç¤ä¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤Î¡ÖÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë¸þ¤±²¬»³¡¢¹Åç±ØÄ¹¤¬ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢À¹¤ê¾å¤²Ââ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥¥ó¥°¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë¼ê¤¬¤±¡¢±Ø¹½Æâ£³¥«½ê¤Ë·Ç¼¨¡¢±þ±çÇ®¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤Þ¤ê¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²¿¤Ë»È¤¦¤ó¡Ä¡©¡×ËÜ¿Í¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡À¹¤ê¾å¤²Ââ¤Ï£Ê£²»þÂå¤Î£²£°£²£³Ç¯¤Ë¼ã¼ê±Ø°÷¤é¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤òºî¤Ã¤Æ±Ø¤ÇÇÛÉÛ¤·±þ±çµ¡±¿¤ò¹â¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï£²£°¡Á£³£°Âå¤òÃæ¿´¤Ë£²£°¿Í¤Û¤É¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¡¢¥Õ¥¡¥¸¤¬£Ê£±¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¹âÍÈ¤¹¤ë³¹¤Î¶õµ¤¤È£Ê£Ò²¬»³±Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¸øÇ§¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼ºîÀ½¤ËÎ×¤ß¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Ë£³¼ïÎàÈ¯¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï£Ç£Ë¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¤é£¶¿Í¤¬ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¡Ö¤³¤Î³¹¤ÈÄ©¤à¡×¤È¤Î·è°Õ¤òÉ½¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¡Ö²¬»³±Ø¤âÄ©¤à¡×¤Èµ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë»÷¤¿±Ø°÷¤é¤òÇÛÃÖ¡¢²£¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡Ö£Ï£Ë£Á£Ù£Á£Í£Á¡¡£Ó£Ô£Á£Ô£É£Ï£Î¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²ËçÌÜ¤ÏÃÝËÜÍ´î²¬»³±ØÄ¹¤Èº£ÅÄµü¹Åç±ØÄ¹¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤¦Ãæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î£±Ëç¡£¡Ö¤Î¤¾¤ß¤Ç£³£µÊ¬¡×¤ÈËÜ¶È¤Î¿·´´Àþ¤Î£Ð£Ò¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡££¸·î²¼½Ü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¸åÈ¾Àï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤é£·¿Í¤¬¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¤ò¼è¤ê°Ï¤ß¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤Þ¤Í¤¿¡£
¡¡£±ËçÌÜ¤Ï£Ê£±Á°È¾Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£²·î¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë£Ç£Ë¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼êÌò¤Î±Ø°÷»³ËÜÍµÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È£Ó£Î£Ó¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¡ÊÏÃÂê¤¬¹¤¯³È»¶¤·¤¿¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¡¼¥¥ó¥°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â»³ËÜ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¡¢Â¾¤ÎÁª¼êÌò¤Î±Ø°÷¤¬¡Ö¡Ê²¿¤Î¤¿¤á¤Î»£±Æ¤Ê¤Î¤«¡ËÊ¹¤¯Á°¤Ë¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ø¿¿´é¤Ç¤Í¡Ù»Ø¼¨¤Ï¤½¤ì¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÞ¤¤¤Çºî¤é¤ì¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÐÂ³£´£°Ç¯°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢±Ø°÷¤éÃæ¿´¤ÇÎ×¤ó¤À¸åÈ¾Àï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿»£±ÆÃæ¤ËÌµÍý¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇÂ¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÀµ²ò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¤Þ¤Í¤Æ²¿Ëç¤â»£±Æ¤ò½Å¤Í¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¡¢¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¤ÎÀîºê¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤À¤±¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òºîÀ½¡£¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¶°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤¤¡£º£¸å¤â²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¥Õ¥¡¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡À¹¤ê¾å¤²Ââ¤ÏÍèµ¨¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¡£¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÇÛÌò¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢±ØÍøÍÑ¼Ô¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Íèµ¨¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê°ÜÀÒ¤Ç»³ËÜ¤µ¤ó¤â£Ê£ÒÅì¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡©
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î£Ç£Ë¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥óÁª¼ê¤¬£Ê£±Àîºê¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æºî¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¬»³±Ø¤Î²þ»¥Æþ¾ì¤·¤¿¤é¡¢¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯¸«¡×¡ÖÀîºê¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É£Ê£ÒÈÇ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢°ÜÀÒ¤òÀË¤·¤àÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Þ¤¿Â¿¤¯¤¬¡ÖÍèµ¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢º£¤Ç¤Ï±Ø¤ÎÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÍèµ¨ÈÇ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö²¬»³±Ø¤Î¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤µ¤ó¤Ï°ÜÀÒ¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¤§¡×¡Ö±Ø°÷¤µ¤ó¤ÏÀîºê±Ø¡©¡¡ÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¡©¡¡¤Ë°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡££Ê£ÒÅì¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤È¤«¡×¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ë£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¬»³¸©Ì±Åª¤Ë¤Ï°ÛÆ°¤Ê¤·¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë